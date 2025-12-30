Muertes de famosos Maldición de los Kennedy: muerte de Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, se suma a sus tragedias La periodista tenía 35 años y recientemente anunció que tenía cáncer terminal. Estas son las tragedias que han perseguido a la familia durante generaciones.

Video La ‘maldición’ de los Kennedy: las tragedias que han perseguido a la familia desde hace generaciones

La periodista ambiental Tatiana Schlossberg, nieta del fallecido presidente John F. Kennedy, murió a los 35 años este martes 30 de diciembre.

“Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, declaró la familia por medio de un comunicado publicado en las redes sociales de la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy, reporta AP.

No se informó la causa del fallecimiento, pero la hija de Caroline Kennedy, hija de Kennedy, y Edwin Schlossberg, reveló, en un ensayo publicado en noviembre de 2025 en The New Yorker, que padecía leucemia mieloide aguda terminal.

La maldición de los Kennedy

La muerte de Tatiana Schlossberg se suma a las tragedias que durante generaciones han perseguido a la familia Kennedy. Joseph Kennedy y Rose Elizabeth Fitzgerald se casaron en 1914 procreando nueve hijos, de los cuales algunos tuvieron un terrible final.

La maldición de los Kennedy comenzó en 1941 cuando a Rosemary, la tercera hija de la pareja, le practicaron una lobotomía cuando tenía 23 años; sin embargo, el procedimiento falló y quedó sin poder caminar ni hablar.

En 1944, Joe Jr., el primogénito de la familia, murió a los 29 años mientras ejecutaba una operación secreta durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el avión en el que viajaba explotó durante el vuelo.

Cuatro años después, Kathleen Kennedy, la segunda de las hermanas, falleció en un accidente aéreo mientras volaba hacia el sur de Francia, donde su pareja, el conde William Wentworth, también perdió la vida.

La muerte del presidente John F. Kennedy no solo marcó a su familia, también a los Estados Unidos e incluso repercutió en el mundo; el 22 de noviembre de 1963 le arrebataron la vida en Dallas mientras iba junto a su esposa Jacky en una caravana en un auto descapotable.

Cinco años después de la tragedia, en junio de 1968, Robert Kennedy, hermano de JFK, era precandidato presidencial y fue asesinado en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, donde había acudido como parte de su campaña.

En 1969, Edward 'Ted' Kennedy, el menor de los hermanos, tuvo un accidente automovilístico en la isla de Chappaquiddick, en Nueva Inglaterra, en donde perdió la vida su esposa Mary Jo Kopchne. La pareja regresaba de una fiesta cuando él perdió el control y cayeron de un puente a un río. Él logró salir con vida y se declaró culpable del incidente.

En 1984, otra tragedia puso de luto a la familia. David, el hijo de Robert y Ethel Kennedy, murió de una sobredosis de drogas en Florida a los 28 años.

Trece años después, Michael Kennedy, también hijo de Robert y Ethel, perdió la vida a los 39 años en un accidente de esquí en Aspen, Colorado.

El 16 de junio de 1999, John F. Kennedy Jr., el primer hijo del expresidente y Jacqueline Bouvier, murió en un accidente aéreo.

El hombre de 38 años pilotaba una avioneta que se estrelló en el océano Atlántico. Su esposa, Carolyn Bessette, y su cuñada también perdieron la vida.

Saoirse Kennedy Hill, nieta de Robert y Ethel, fue encontrada sin vida en la finca familiar de Massachusetts el primero de agosto de 2019. La joven tenía 22 años y la causa de muerte fue por una sobredosis accidental.

La nieta de Robert Kennedy, Maeve, y su pequeño hijo a los 22 años. Finalmente, la nieta de Robert Kennedy, Maive, y su pequeño hijo Gideon desaparecieron en la bahía de Chesapeak el 2 de abril de 2020 tras navegar en una canoa.

Según el viudo, David McKean, su esposa y su hijo intentaron recuperar una pelota, pero el viento los habría alejado de la costa.