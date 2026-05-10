Ángela Aguilar Ángela Aguilar lanza mensaje con un bebé luego que Nodal mostrara habitación de Inti Ángela Aguilar regresó a redes sociales en medio de la polémica por su supuesta crisis con Christian Nodal, pero su reaparición desató nuevas dudas y especulaciones entre sus seguidores a raíz de un mensaje en donde comparte un bebé.



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Video Christian Nodal muestra habitación para su hija Inti: ¿la recibirá en su casa?

Ángela Aguilar reapareció y retomó actividad en redes sociales luego de varias semanas de guardar silencio en medio de la polémica ante especulaciones sobre una supuesta separación de su marido Christian Nodal.

La cantante volvió a subir contenido en Instagram este sábado 9 de mayo y lo hizo generando debate y ciertas dudas tan solo horas después de que su esposo compartiera imágenes de la habitación de su hija Inti que tiene preparada en su hogar aparentemente en Texas.

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¿Qué hizo Ángela tras imágenes de habitación de Inti?

Ángela Aguilar publicó 8 nuevas fotos en Instagram entre algunas 'selfies', detalles aparentemente desde su avión privado, algunas cajas y en otras se le ve a ella dentro de un gimnasio.

También se observa una foto en donde estaría tomada de la mano de Nodal y una más donde aparecen varios ramos de rosas.

Entre las 8 nuevas fotos que publicó Ángela Aguilar en Instagram estuvieron algunas 'selfies' como estas. Imagen Ángela Aguilar/Instagram



Las fotos publicadas parecieron no tener alguna conexión entre una y otra y Ángela Aguilar tampoco explicó de manera clara el motivo de cada una ya que no puso algún texto en la publicación.

También dejó ver otros detalles como estos. Imagen Ángela Aguilar/Instagram



Lo que sí hizo fue acompañarlas en el pie de foto con varios emoticonos: dos corazones rojos, las manos en posición de oración, el de una mujer con la mano alzada, un corazón verde, las huellas de un perro, el sol tapado por una nube, un caballo y una pareja unida por un corazón rojo.

Sin embargo, un cuarto emoticono fue el que más llamó la atención y levantó sospechas: el de un bebé.

Este es el emoticono del bebé que puso Ángela Aguilar en las nuevas fotos que publicó en Instagram y que ha generado dudas: ¿se refiere a Inti o a un supuesto embarazo por parte de ella? Imagen Ángela Aguilar/Instagram



Algunos creen que tendría una conexión con el video de Nodal mostrando la habitación de Inti.

Las especulaciones apuntan a que el sonorense habría mostrado esas imágenes previo a un supuesto encuentro con su hija tras el pleito legal y mediático que sostiene con Cazzu, madre de la criatura.

Pero hay quienes también creen que el emoticono del bebé en la publicación de Ángela Aguilar podría tener otro significado y es que de nueva cuenta hay quienes hablan de un posible y supuesto embarazo por parte de ella.

En medio de las dudas que generó su reaparición en Instagram, ella decidió desactivar los comentarios de sus seguidores en esa plataforma, lo que ha despertado más suspicacias.

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“Los extrañé”

A la par de su reaparición en Instagram, la hija de Pepe Aguilar también retomó actividad en su canal de difusión en la plataforma de WhatsApp.

Ahí compartió algunas otras imágenes adicionales a las que reveló en Instagram. Se tratan de videos y fotos que reflejan su vida familiar y en pareja, pero sin dar mayores detalles.

Solo escribió las siguientes palabras: "Los extrañé", luego de su periodo de silencio de las últimas semanas mientras se especulaba de una supuesta crisis y separación de Nodal.

Ángela Aguilar también retomó actividad en WhatsApp con este mensaje. Imagen Ángela Aguilar/WhatsApp



La pareja tenía previsto tener su boda religiosa este mes en Zacatecas, México, pero Nodal reveló hace poco en una entrevista que la ceremonia la pospusieron debido al ambiente de inseguridad que prevalece en ese y otros estados mexicanos.