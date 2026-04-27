Ángela Aguilar ¿Ángela Aguilar espía a Cazzu?: la foto que amigo de la cantante supuestamente subió y eliminó Una supuesta publicación del ‘influencer’ Kunno se ha viralizado porque presuntamente Ángela Aguilar estaría viendo una fotografía de Cazzu en su celular. Esto se sabe de la imagen.



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Video Kunno se despide de sus "amantes" Nodal y Ángela Aguilar en medio de polémica

Ángela Aguilar habría estado espiando las apariciones de Cazzu en Las Vegas, ciudad en la que se encuentra desde hace unos días con motivo de su ‘Latinaje Tour’ por Estados Unidos.

Una supuesta publicación del ‘influencer’ Kunno llamó la atención durante el fin de semana porque en ella parece verse a la esposa de Christian Nodal observando una fotografía de la intérprete de ‘Con Otra' en el que sería su celular.

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En la imagen se podrían ver únicamente las manos de Ángela Aguilar, quien estaría coloreando. En la mesa también se verían algunos plumones, cajas, el libro de colorear supuestamente de Kunno y un celular, que estaría cerca de la cantante.

La foto que Kunno subió con Ángela Aguilar coloreando. Imagen Kunno Instagram / La Camaleona Instagram



Según la cuenta de Instagram ‘La Camaleona’, en el fondo del celular se vería una fotografía de Cazzu posando con una niña en Las Vegas.

Aunque en las imágenes no aparece ningún rostro, en la publicación de Kunno, Ángela Aguilar habría sido etiquetada.

Sin embargo, se reporta que minutos después fue “eliminada”, “editada” y, subida nuevamente con algunos presuntos cambios, ya que el celular que aparece esta vez en la imagen tendría otra fotografía en la pantalla. Incluso, algunos internautas se dirigieron a la cuenta de Instagram del 'influencer' para cuestionarlo.

@elalex702 Supuestamente Angela Aguilar y Kunno subieron una historia donde en el teléfono de Ángela se ve que ella estaba mirando un post de Cazzu! #angelaaguilar #cazzu #kunno ♬ original sound - ElAlex702



Ni Ángela Aguilar ni Kunno se pronunciaron de manera inmediata al supuesto stalkeo.

Desde hace días, el 'influencer' Kunno había estado mostrando fotografías de su convivencia con Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes llevaban días en medio de la polémica por una presunta separación a raíz del estreno del video 'Un Vals'.