Christian Nodal Nodal estaría recibiendo ayuda de los Aguilar para no “depender económicamente” de sus papás El cantante habría emprendido nuevos negocios lejos del ámbito musical con ayuda de la familia de Ángela Aguilar. Según reportes, hasta hace dos años, Nodal “dependía económicamente” de la estructura “controlada por sus padres”.



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Video Nodal habría descubierto supuesto “robo millonario” de sus padres, reportan

Christian Nodal estaría recibiendo ayuda de la familia de Ángela Aguilar para no “depender económicamente” de sus papás, Jaime González y Cristy Nodal, con quienes, presuntamente, lleva meses distanciado.

Según habría contado una fuente cercana al entorno del cantante a la periodista Adri Toval, Nodal habría emprendido nuevos negocios lejos del ámbito musical con la supuesta intención de independizarse.

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“La familia Aguilar, según esta información, lo que han hecho es aconsejarlo, apoyarlo en distintos problemas que el cantante está enfrentando, por ejemplo, en los problemas legales con Universal Music”, declaró el 27 de abril en su canal de YouTube.

“En el conflicto legal con Cazzu para poder establecer una convivencia con su hija (…) le están presentando buenísimos abogados, lo están ayudando a desarrollar negocios fuera de la música”, insistió.

De acuerdo con la periodista, “hasta hace poco menos de dos años”, Christian Nodal, supuestamente, “no tenía otras fuentes de ingreso”, ya que, presuntamente, solo recibía cierta cantidad de su trabajo como cantante.

“Dependía económicamente de lo que generaba bajo la estructura controlada de sus padres, la mensualidad que recibe, pero al casarse con Ángela Aguilar y con la asesoría de los Aguilar, ahora cuenta con negocios propios que maneja él directamente, que están a su nombre y que él recibe todo el dinero y que ha tenido éxito con esos negocios”, dijo sin dar más detalles.

Christian Nodal no ha hablado públicamente sobre su etapa como empresario. Sin embargo, en mayo de 2025 reveló a ‘Venta la Alegría’ que tenía un estudio de tatuajes en Los Ángeles.