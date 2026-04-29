Christian Nodal

Nodal estaría recibiendo ayuda de los Aguilar para no “depender económicamente” de sus papás

El cantante habría emprendido nuevos negocios lejos del ámbito musical con ayuda de la familia de Ángela Aguilar. Según reportes, hasta hace dos años, Nodal “dependía económicamente” de la estructura “controlada por sus padres”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Nodal habría descubierto supuesto “robo millonario” de sus padres, reportan

Christian Nodal estaría recibiendo ayuda de la familia de Ángela Aguilar para no “depender económicamente” de sus papás, Jaime González y Cristy Nodal, con quienes, presuntamente, lleva meses distanciado.

Según habría contado una fuente cercana al entorno del cantante a la periodista Adri Toval, Nodal habría emprendido nuevos negocios lejos del ámbito musical con la supuesta intención de independizarse.

PUBLICIDAD

Más sobre Christian Nodal

Nodal habría descubierto supuesto “robo millonario” de sus padres, reportan
0:55

Nodal habría descubierto supuesto “robo millonario” de sus padres, reportan

Univision Famosos
Video de Cazzu con su presunto nuevo amor ¿cachados de la mano en plena gira? 
1:00

Video de Cazzu con su presunto nuevo amor ¿cachados de la mano en plena gira? 

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar espía a Cazzu?: la foto que amigo de la cantante supuestamente subió y eliminó
1 mins

¿Ángela Aguilar espía a Cazzu?: la foto que amigo de la cantante supuestamente subió y eliminó

Univision Famosos
Kunno se despide de sus "amantes" Nodal y Ángela Aguilar en medio de polémica
0:28

Kunno se despide de sus "amantes" Nodal y Ángela Aguilar en medio de polémica

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos cabalgando: así ponen alto a las especulaciones
0:41

Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos cabalgando: así ponen alto a las especulaciones

Univision Famosos
¿Nodal y Ángela Aguilar no podrían casarse por la iglesia? Señalan a Belinda de ser la supuesta culpable
0:59

¿Nodal y Ángela Aguilar no podrían casarse por la iglesia? Señalan a Belinda de ser la supuesta culpable

Univision Famosos
¿Nodal y Ángela callan bocas y se dejan ver muy enamorados? Kunno comparte fotos junto a “sus papis”
0:59

¿Nodal y Ángela callan bocas y se dejan ver muy enamorados? Kunno comparte fotos junto a “sus papis”

Univision Famosos
¡Adela Micha le besó la mano a Nodal! Juntos de nuevo tras polémica entrevista
0:39

¡Adela Micha le besó la mano a Nodal! Juntos de nuevo tras polémica entrevista

Univision Famosos
Nodal reaparece en medio de rumores de separación de Ángela Aguilar
0:53

Nodal reaparece en medio de rumores de separación de Ángela Aguilar

Univision Famosos
La boda de Nodal y Ángela Aguilar: Mhoni Vidente destapa “la verdadera razón de la cancelación”
0:57

La boda de Nodal y Ángela Aguilar: Mhoni Vidente destapa “la verdadera razón de la cancelación”

Univision Famosos

¡Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí y entérate de lo último de tus celebridades!

“La familia Aguilar, según esta información, lo que han hecho es aconsejarlo, apoyarlo en distintos problemas que el cantante está enfrentando, por ejemplo, en los problemas legales con Universal Music”, declaró el 27 de abril en su canal de YouTube.

“En el conflicto legal con Cazzu para poder establecer una convivencia con su hija (…) le están presentando buenísimos abogados, lo están ayudando a desarrollar negocios fuera de la música”, insistió.

De acuerdo con la periodista, “hasta hace poco menos de dos años”, Christian Nodal, supuestamente, “no tenía otras fuentes de ingreso”, ya que, presuntamente, solo recibía cierta cantidad de su trabajo como cantante.

“Dependía económicamente de lo que generaba bajo la estructura controlada de sus padres, la mensualidad que recibe, pero al casarse con Ángela Aguilar y con la asesoría de los Aguilar, ahora cuenta con negocios propios que maneja él directamente, que están a su nombre y que él recibe todo el dinero y que ha tenido éxito con esos negocios”, dijo sin dar más detalles.

Christian Nodal no ha hablado públicamente sobre su etapa como empresario. Sin embargo, en mayo de 2025 reveló a ‘Venta la Alegría’ que tenía un estudio de tatuajes en Los Ángeles.

“Está en Sunset, Los Ángeles. Es el segundo (estudio) más grande de Estados Unidos”, declaró.

Relacionados:
Christian NodalCristy NodalÁngela AguilarPepe AguilarFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX