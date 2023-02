Christian Chávez se pintó el cabello como su personaje de 'Rebelde': fans amaron su nuevo look

Christian Chávez es uno de los exintegrantes de RBD que más se ha mantenido en contacto con sus compañeros. Fue así como en octubre del 2022 aclaró si Dulce María y Poncho Herrera no habían sido invitados a la boda de Maite Perroni.

De igual manera, suele hacer publicaciones recordando su paso por la telenovela y agrupación musical.

Ahora, revivió al personaje que marcó su carrera con un nuevo look.

Christian Chávez se hizo un cambio de look y revivió a Giovanni de la telenovela ‘Rebelde’

El pasado 20 de febrero, el también actor de ‘Clase 406’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) usó sus redes sociales para mostrar que se despidió del estilo ‘salt and pepper’ con el que lo habíamos visto en semanas anteriores.

En su lugar, le dio paso a un tinte azul vibrante en su cabellera.

Debajo de las imágenes, escribió “Look who’s back” (“Miren quién regresó”). Si bien no dio la respuesta, añadió un par de emoticones de un cantante, dando a entender que se refería a su personaje de ‘Rebelde’.



Vale la pena recordar que en la telenovela mexicana del 2004, Giovanni Méndez López, el personaje al que le dio vida, se caracterizó por llevar estilos coloridos en el cabello, que pasaron por el rubio platinado, rosa, rojo vivo, anaranjado y más.

En ese sentido, varios fans de Christian Chávez aplaudieron en redes sociales su nuevo look:

“Giovanni está de vuelta”, “¡Solo falta la corbata y el micrófono y ya!”, “No puedo creer que no es peluca”, “Queremos el cabello naranja para el tour en Brasil”, “¡Ahora sí RBD está de regreso!”, “Han vuelto los pelos de colores”, “Giovanni está bien listo para sus pollitos y pollitas”, “¡Me encantó, el mejor color de RBD!”, “Ahora que Roberta se pinte el cabello de rojo”.



En marzo del 2021, Christian Chávez confesó que el primer look de su personaje en la ‘Rebelde’ fue una aportación suya. En una publicación de Instagram relató:

“Yo propuse que tuviera el pelo rubio y pupilentes de color, pues en mis primeros años de actor me sentía feo e inseguro; quería verme guapo y encajar en la TV mexicana (y) llegué a utilizar estas técnicas; ya sé, cosas de puberto inseguro, así que se lo regalé a Giovani”.



Lo cierto es que, más allá de cómo lucía en la telenovela del 2004, el actor de 39 años se ha caracterizado por experimentar con todo lo que respecta a su estilo personal, uniéndose a la lista de famosos que rompen esquemas al usar ropa femenina o maquillaje.

Christian Chávez sufrió las consecuencias de teñir su cabello para la telenovela ‘Rebelde’

Un dato que quizá no todos los fans del actor sepan es que someter su cabello a constantes decoloraciones y tintes le pasó factura.

En el 2020, relató al periodista Yerko Danilo que:

“Muchas veces ya para no ir al salón, cuando estábamos en giras (con RBD), me compraba el peróxido y ahí andaba poniéndome el peróxido con volumen de 30. Entonces, terminando de hacer ‘Rebelde’ a mí me dio una cosa que se llama alopecia areata”.



Según explicó, esto provocaba que se le cayera tanto el cabello que le dejaban “hoyos” o partes de su cuero cabelludo al descubierto.



Aunque en un inicio su dermatóloga le indicó que existía la posibilidad de que su cabello no volviera a crecer, sí lo hizo, solo de que una manera diferente: en las zonas donde lo había perdido, salió sin color, “como si fueran canas”.

¿Qué te parece el nuevo look de Christian Chávez? Cuéntanos en los comentarios cuál otro color crees que debería probar en el regreso de RBD.

