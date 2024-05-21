Exmánager de RBD niega desfalco a la agrupación: “No existe ningún fraude”

Video Dulce María confirma fraude por malos manejos en el tour de RBD

Guillermo Rosas, exmánager de RBD, se pronunció acerca del supuesto desfalco que se habría cometido en contra de la agrupación por el dinero de su ‘Soy Rebelde Tour’.

El empresario rompió el silencio luego de que Dulce María confirmara que encontraron inconsistencias financieras gracias a una investigación.

PUBLICIDAD

“Ya se han identificado irregularidades en la primera fase de la auditoría, pero no puedo proporcionar más detalles. No me corresponde divulgar esa información”, dijo a Despierta América el 17 de mayo.

Por su parte, el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, reveló a ‘Ventaneando’ que “hay un faltante de lo que se dice que entró o lo que el ‘tour’ generó de ganancias a lo que ellos (los integrantes del grupo) han recibido”.

En diciembre, la ‘influencer’ conocida como ‘Chamonic’ aseguró que la relación laboral entre los integrantes del grupo y Rosas terminó mal porque habría una estafa de más de 250 mil dólares que él supuestamente no reportó.

Exmánager de RBD afirma que “no existe ningún fraude”

Ante los recientes señalamientos, Guillermo Rosas se manifestó por medio de un comunicado, que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Él comenzó por aceptar que su compañía, T6H Entertainment, junto con LiveNation y Creative Artists Agency, organizó el ‘Soy Rebelde Tour’, pero señaló:

“Puntualmente aclaramos por este medio, que de ninguna manera y en ningún momento, ni T6H Entertainment, ni Guillermo Rosas, ni ningún empleado de la empresa, desvió ningún tipo de dinero de ‘Soy Rebelde Tour’. Tampoco participó en ningún tipo de desfalco de ninguna índole, como algunos medios han sugerido”.

En el escrito se explicó que “ya se realizó una primera auditoría (‘forensic investigation’) por el despacho de contabilidad Citrin Cooperman en Nueva York, donde se demuestra que no existe ningún fraude o mal uso de los fondos a cargo de T6H”.

PUBLICIDAD

Para “una segunda confirmación”, las partes involucradas “han decidido de mutuo acuerdo realizar una segunda auditoría con otro despacho”, indicó.

Compañía de RBD “administró” ingresos del ‘tour’

En el texto asimismo se aseveró que T6H Entertainment, a cargo de Guillermo Rosas, “solamente manejó menos del 10 % de los ingresos totales del ‘tour’”, los cuales usaron “principalmente durante la etapa de pre-producción para la realización” de la serie de presentaciones que brindó RBD.

Según lo expuesto, Souls Productions Inc., compañía de Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Dulce María y Christian Chávez, “administró el resto de los ingresos y fondos del ‘tour’ desde el primer fin de semana de conciertos”.

“Souls designó a la compañía de ‘business management’, Citrin Cooperman, para llevar a cabo esta administración”, se menciona.

En la misiva se adelantó que los cantantes “también estarán realizando auditorías a las empresas externas a T6H, involucradas en los ingresos y administración del ‘tour’”.

“Y por supuesto T6H cooperará de la manera que le sea requerida en todos estos procesos”, sentenciaron al respecto.