Esposo de Maite Perroni revela que existe auditoría por presunto desfalco a RBD: “Hay un faltante”

Video Tras rumores de fraude y adeudos, Maite Perroni confirma que el mánager de RBD fue despedido

RBD regresó con gran éxito a los escenarios en 2023. Luego de 15 años separados, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Dulce María y Christian Chávez triunfaron en Estados Unidos y Latinoamérica.

Sin embargo, su reencuentro se vio empañado cuando trascendió que quien era el mánager de la agrupación, Guillermo Rosas, presuntamente había cometido fraude en su contra.

Tras semanas de especulaciones, primero Perroni confirmó que el representante ya no trabajaba con ellos y, después, Uckermann pareció admitir la traición.

“No es por justificarlo, pero creo que muchas bandas o cantantes en la primera fase de éxito pasan por situaciones así”, dijo a Despierta América en febrero.

El también actor reveló entonces que se encontraban “en un proceso administrativo de cuentas, que toma unos meses”.

Esposo de Maite Perroni afirma que “hay una auditoría en curso”

A meses de que RBD ofreciera su última presentación, en la Ciudad de México, el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, dio a conocer que actualmente existe una investigación de las ganancias por su gira.

“Hay una auditoría en curso en la que están revisando todo el tema interno del ‘tour’”, declaró en entrevista para ‘Ventaneando’ transmitida este 15 de mayo.

“También están considerando platicar con las empresas involucradas para ver el asunto de los recursos: dónde están, cuánto es”, agregó.

El productor de televisión puntualizó que, en el caso de RBD “es muy importante que cierren los números hasta el final”.

“(Los integrantes) tienen cada uno sus abogados independientes y hay uno americano que se contrató. Él está haciendo las gestiones necesarias para revisar que todos los números estén en orden, y los contratos”, explicó.

“Hay un faltante de lo que se dice que entró o lo que el ‘tour’ generó de ganancias a lo que ellos (Perroni, Anahí, Christopher Uckermann, Dulce María y Christian Chávez) han recibido”, desveló.

Al respecto de una posible fecha para concluir este procedimiento, Tovar señaló: “No, están todavía en eso. Una auditoría de un ‘tour’ de esta magnitud lleva varios meses”.

¿RBD realizarán otra gira?

En esta misma oportunidad, Andrés Tovar respondió si RBD volverá para realizar otra gira, tal y como había externado que existía la posibilidad Christopher Uckermann.

“Ellos tienen que también cerrar la auditoría (de) este ‘tour’ antes de pensar si quieren arrancar otro”, aseveró desde su perspectiva.