"Era un desm…": Chiquis critica manejo de empresas de su madre (a cargo de su tía Rosie Rivera)

Video Esposo de Jacqie Rivera no quiere que le digan "mantenido" porque está en casa mientras ella trabaja

Chiquis habló como no lo había hecho antes sobre cuál era el supuesto estado de las dos empresas que resguardaban el legado y fortuna de su fallecida madre Jenni Rivera antes de que su hermana Jacqie Rivera tomara la posición como CEO.

En enero de 2022, la segunda hija de 'La Diva de la Banda' asumió el liderazgo de las dos empresas que dejó la artista, Jenni Rivera Enterprises LLC y Jenni Rivera Fashion LLC, reemplazando a su tía Rosie Rivera, quien había asumido la responsabilidad de los negocios desde la muerte de la cantante en 2012.

La salida de Rosie se suscitó en medio de una fuerte polémica por supuestos malos manejos. La discordia provocó que Chiquis y sus hermanos tomaran un distanciamiento con ella y otros miembros de la familia, como su tío Juan Rivera, quien también trabajó en esas compañías.

Jacqie Rivera habla sobre cómo enfrenta ser CEO de las empresas de Jenni Rivera

La hija mayor de Jenni Rivera tuvo como invitada a su hermana Jacqie en el más reciente episodio de su podcast 'Chiquis and Chill' que se estrenó este lunes 29 de enero.

Ahí hablaron sobre cómo ha sido para Jacqie ser CEO de las empresas de su difunta madre.

"Creo que hay momentos que lo hacen difícil", dijo la hermana de Chiquis.

"Hay mucho drama", agregó acerca de cómo llega a casa agotada de su trabajo y destacó el apoyo que tiene por parte de su esposo Mike Campos.

" He sentido a mamá tan cerca, enseñándome a crecer" confesó sobre los casi dos años que lleva al frente del legado que dejó su madre.

Chiquis habla sobre el manejo de las empresas de su madre Jenni Rivera

Al hablar del trabajo que Jacqie Rivera hace como CEO, Chiquis alabó la labor que ha hecho su hermana y habló sobre cómo estaban supuestamente las compañías antes de que ella se hiciera cargo de ellas.

"Todo es mejor (ahora), es que era un desm…", confesó la cantante sobre el manejo que antes tenían, pero sin mencionar a su tía Rosie Rivera, la anterior CEO.

"Mi hermana menor creció, es lo que puedo decir. Es grande, es enorme", resaltó sobre el trabajo que ha hecho Jacqie.

" Ella es ahora la hermana mayor y es como lo siento: es la posición de mi hermana, la respeto", agregó.

En la charla estuvo presente Mike Campos, esposo de Jacqie, a quien Chiquis agradeció por "dejar" que su esposa "tomara esta responsabilidad por todos nosotros", dijo la artista refiriéndose a sus otros hermanos: Jenicka, Johnny y Michael.

"Era un desm…", insistió Chiquis, "todavía están sucediendo muchas cosas, hay muchas cosas de las que nunca hemos hablado y de las que no sé si alguna vez hablaremos públicamente".

"Solo si es necesario", apuntó Jacqie.

Mike Campos agregó que él "vio algunos archivos" y se percató de lo "generosa" que era su suegra Jenni Rivera, sin embargo, Chiquis no ahondó en mayores detalles.

La polémica gestión de Rosie Rivera

En enero de 2022, Chiquis acusó en Instagram de un presunto desfalco de 80 mil dólares perpetrado en las compañías de su madre durante la gestión de su tía Rosie Rivera.

Acusó que "alguien cercano" a ella supuestamente lo hizo: "Hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie y ella lo sabía, Rosie se lo dijo a mi hermana Jacqie. Según se pagó el dinero, creo que fueron como 80,000 dólares que se robaron, según ya lo pagó todo".

Los señalamientos de Chiquis ocurrieron luego de que en mayo de 2021 se dio a conocer que Johnny López, su hermano menor, solicitó una auditoría a las empresas cuando su tía Rosie aún estaba a cargo.