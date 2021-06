La auditoría que Johnny López pidió a su tía Rosie Rivera y otras polémicas del hijo de Jenni

El 31 de mayo se hizo público que Jenni Rivera Enterprises, que ha sido manejada por Rosie Rivera, est á sometida a una auditoría por solicitud de Johnny López, el hijo menor de 'La Diva de la Banda', supuestamente con el apoyo de Chiquis. Fue la misma hermana de la cantante quien aclaró la situación este 1 de junio.

Señaló que su sobrino pidió la investigación, pero está tranquila y sabe que ese tipo de procesos son normales en las compañías. "A lo que yo entiendo es Johnny. Yo he hablado con Chiquis de otras cosas", dijo en el show 'Hoy día'.

Por su parte, Juan Rivera confirmó la información en Despierta América: "Creo que es mi sobrino el más chico, Johnny, no sé cuánto esté involucrada mi sobrina Chiquis" y explicó que la auditoría comenzó hace semanas.

"Esto no es algo nuevo, esto es algo que empezó hace un mes y cachito, pero lo hemos mantenido callado por respeto al legado de mi hermana, no estamos ni molestos ni ofendidos, es algo muy normal", agregó que la molestia que tienen es porque se hizo público.

Johnny no se ha pronunciado en redes sociales al respecto, sin embargo, no es la primera vez que su nombre está envuelto en controversias de la familia.

En noviembre de 2017, Juan Ángel López habló públicamente de su orientación sexual a través de un video en sus redes sociales, donde en todo momento estuvo acompañado de su hermana mayor Chiquis Rivera, quien un día antes había confirmado en el show El Gordo y La Flaca que su hermano tenía una relación homosexual.

Ante las críticas y señalamientos hacia Chiquis y su tía Rosie, el hijo menor de Jenni Rivera decidió hablar: "Las cosas no salieron en la forma en que yo hubiese querido", admitió antes de reiterar que estaba enamorado de Joaquín. "Todavía no sé bien mi preferencia (sexual), pero sí sé que amo a esta persona muchísimo (Joaquín) y estoy feliz, como nunca antes", afirmó en aquél entonces, cuando tenía 16 años.

Aunque el joven, de 20 años, ya no mantiene una relación con Joaquín, siempre ha compartido que su familia lo ha apoyado en todo momento.

Luego de su ruptura, en 2019 confesó en uno de los episodios del reality show 'The Riveras', que ya no tendría más relaciones homosexuales, pues había sido una experiencia "incómoda".

"No creo que vuelva a tener una relación con un hombre. No me gustó la dinámica de la relación", contó a Chiquis. "Aunque fui feliz durante la relación no me gustaba mucho la dinámica entre dos hombres, siempre pensaba en eso y me incomodaba", agregó. Desde entonces, Johnny ha sido más reservado con su vida privada y hasta el momento no se le conoce otra relación sentimental.

A muy corta edad Johnny se convirtió en huérfano de padre y madre, lo que le provocó que se refugiara en la comida y con el tiempo ganó peso. Sin embargo, en octubre de 2017 decidió cambiar su alimentación y hacer ejercicio. A través de Instagram ha mostrado sus rutinas de ejercicio y la transformación que ha tenido en su cuerpo al perder libras, hábitos que hasta el momento conserva.

En agosto de 2018, el menor de los hijos de Jenni contestó a las personas que opinan que ni él ni sus hermanos son Rivera: "Siempre se me hace chistoso cuando la gente dice que mis hermanos y yo no somos Rivera. Nuestra mamá nos parió. Ella nos crio, ella hizo todo por nosotros. Ella es la mitad de nuestro ADN en nuestra sangre. Somos Rivera aunque no lo quieran aceptar", escribió contundentemente en Twitter.

El 11 de febrero cumplió 20 años y publicó un par de fotografías con un mensaje para reflexionar sobre su vida, pues compartió que llegó a una edad que nunca imaginó cumplir: "He pensado en esta edad durante mucho tiempo. La mayoría de las veces que pensaba en ello, dudaba que pudiera llegar hasta aquí".

"Estoy agradecido por las múltiples veces que Dios me ha salvado la vida de estar cerca de la muerte, ya sea por accidente o por mi propia mano. Estoy agradecido por mis hermosos hermanos, mis increíbles sobrinas y sobrinos, la gente increíble que tengo en mi círculo íntimo y por todos los fanáticos de mi mamá y el amor incondicional que me han brindado toda mi vida".

"Esta mie... de la vida no ha sido nada fácil, pero todavía estoy aquí. Me he enfrentado a grandes dolores de cabeza y muchas veces he querido realmente rendirme, pero me niego a dejar que mi vida sea en vano […] Tengo la sensación de que será un final realmente feliz. Hasta entonces, disfrute presenciando los próximos 20 años. Será todo un viaje, lo prometo", es parte de lo que se lee en Instagram.

Juan Ángel López Rivera, su nombre completo, tiene 20 años y vive con su hermana Chiquis, quien se ha convertido en su segunda madre. El joven estudia música y se desconocen los planes que tiene para su futuro profesional.