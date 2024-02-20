Involucran a Chiquis en supuesto atentado contra la vida de Jenni Rivera: "Qué vergüenza"

Video Chiquis tiene pruebas de que siempre vio por sus hermanos, en medio de la demanda contra su abuelo

"Esta mañana vi y escuché algo muy feo, algo muy ridículo, pero que no me sorprende", aseguró con evidente molestia, pero sin especificar a qué se refería.

En horas recientes parece que se ha revelado lo que habría hecho estallar a Chiquis el pasado fin de semana.

Ahora se ha ventilado y señalado que la hija de Jenni Rivera supuestamente buscaba atentar contra su propia madre.

Chiquis apareció visiblemente molesta el pasado viernes 16 de febrero. Al parecer su reacción se debió a que fue involucrada en un supuesto atentado contra su madre. Imagen Chiquis/Instagram

¿Qué se dice sobre Chiquis y el supuesto plan que tenía contra Jenni?

Luego de que Chiquis apareció molesta en Instagram el pasado viernes, se comenzó a especular qué habría causado su reacción.

El domingo 18, en algunas cuentas de redes sociales se hizo referencia a una declaración que Gustavo Adolfo Infante hizo a un medio en EEUU en donde aseguró que supuestamente Jenni Rivera temía que su hija Chiquis atentara contra ella.

Algunos aseguraron que eso es lo que habría causado el enojo de la cantante. Este lunes 19, el periodista reiteró sus dichos en el matutino 'Sale el sol'.

"(Hay) un correo electrónico que Jenni Rivera en algún momento le mandó a Juan (Rivera) en el 2012 en donde ella tenía miedo de que Chiquis la mandara matar", aseguró al aire.

"El correo electrónico me lo enseñó Juan", insistió el presentador.

Chiquis no reaccionó de manera inmediata tras los dichos de Gustavo Adolfo Infante en el matutino mexicano, pero se presume que su reacción del pasado viernes se debe a este señalamiento.

Jenni Rivera murió en un accidente aéreo en México la madrugada del 9 de diciembre de 2012. Falleció distanciada de su hija Chiquis por una supuesta infidelidad de ella con Esteban Loiza, en ese momento pareja de 'La Diva de la Banda'.

Chiquis ha negado por años la acusación, sin embargo, su madre murió creyendo en el engaño y aparentemente habría sido la razón por la que la artista no la incluyó en la última versión de su testamento meses antes de morir.

Juan Rivera advierte sobre “conversaciones del 2012”

El pasado martes 13 de febrero, don Pedro Rivera y su hijo Juan Rivera concedieron una entrevista para 'De primera mano' en la que hablaron sobre la demanda que enfrentan por parte de los hijos de Jenni.

Ahí, el tío de Chiquis dijo que Gustavo Adolfo Infante "ha visto conversaciones del 2012".

"Así es y demasiado fuertes", dijo el periodista, "el día que Juan saque a la luz esa conversación creo que va a ser devastador para alguien de la familia".

No ahondaron más sobre el asunto, pero se presume que se refirieron al supuesto mail en el que Jenni habría expresado sus presuntos temores sobre Chiquis.

¿Qué dijo Chiquis el pasado viernes?

Además de decir que lo que escuchó le parecía "ridículo", Chiquis dijo que "desafortunadamente ya nada me sorprende".

"Como que se me bajó la presión porque dije: '¿Cómo, cómo se les ocurre decir algo así?' Con esas cosas no se juegan", agregó sin detallar en ese momento lo que provocó su sentir.

" Me enojé y aventé madres, dije muchas cosas y luego se me bajó", admitió.

"Qué decepción, qué vergüenza", lamentó, "lo bueno es que Dios me cuida, siempre me ha cuidado".

"Ya Dios dirá, Dios se va a encargar. También las cortes se van a encargar, también la corte se va a encargar. La justicia. 'It’s coming' (ya viene)", advirtió.