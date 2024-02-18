Enojada, Chiquis lanza advertencia ante pleito legal contra su abuelo: "Las cortes se encargarán"

Video Chiquis tiene pruebas de que siempre vio por sus hermanos, en medio de la demanda contra su abuelo

Chiquis Rivera hizo un fuerte pronunciamiento en medio del pleito legal que sostiene contra su abuelo, don Pedro Rivera.

Aunque en diciembre pasado fue desestimada la demanda en contra del patriarca de los Rivera y su compañía Cintas Acuario por presunta explotación comercial de la imagen y música de Jenni Rivera, el pasado 9 de febrero los hijos de Jenni Rivera lograron que el juez encontrara elementos para un juicio.

¿Qué dijo Chiquis en medio del pleito contra don Pedro Rivera?

Aunque Chiquis evitó hablar con la prensa afuera de la corte de Los Ángeles el pasado 9 de febrero, este viernes 16 sí lo hizo a través de un video que colgó en su cuenta de Instagram.

Admitió estar "enojada" y lanzó una advertencia: "Bueno, ¿dónde empiezo?", inició diciendo en el material que colgó en sus historias.

"Esta mañana vi y escuché algo muy feo, algo muy ridículo, pero que no me sorprende", aseguró con evidente molestia, pero sin especificar a qué se refería.

"Desafortunadamente ya nada me sorprende, como que se me bajó la presión porque dije: '¿Cómo, cómo se les ocurre decir algo así?' Con esas cosas no se juegan", agregó sin detallar lo que provocó su sentir.

" Me enojé y aventé madres, dije muchas cosas y luego se me bajó", admitió.

Chiquis apareció visiblemente molesta tras el pleito legal que enfrenta junto a sus hermanos en contra de su abuelo, don Pedro Rivera. Imagen Chiquis Rivera/Instagram



"Todo va a estar bien, todo siempre está bien. Dios se encarga de todo y de todos, pero sí me enojé. Mucho", insistió.

"Qué decepción, qué vergüenza", lamentó, "en mi vida también hay mucha gente 'culei' (mala) que no tiene otra cosa más qué hacer".

"Pero lo bueno es que Dios me cuida, siempre me ha cuidado", alegó, "y ya Dios dirá, Dios se va a encargar".

Y entonces advirtió: "También las cortes se van a encargar, también la corte se va a encargar. La justicia. 'It’s coming' (ya viene)", dijo.

Don Pedro y Juan Rivera hablan tras pleito con Chiquis y sus hermanos

El pasado martes 13 de febrero, don Pedro Rivera y su hijo Juan concedieron una entrevista para 'De primera mano' en la que hablaron sobre la demanda que enfrentan por parte de los hijos de Jenni.

Según el tío de Chiquis, su sobrina "manipula" el caso ante la opinión pública. Esto a raíz de una serie de conversaciones de texto que supuestamente tuvo la cantante con su fallecida madre en 2010 y que dio a conocer en redes sociales horas después de salir de la corte el pasado 9 de febrero.

En esas presuntas conversaciones, se exponen los supuestos problemas que ya había entre la familia por el manejo de los negocios. En 'De primera mano', Juan Rivera acusó que en esa plática su famosa hermana alegadamente se refería a una anterior "asistente" de ella y su marido y no a él ni a sus hermanos ni a su padre.

"Es una manera muy fea y lo voy a decir, aunque la gente se va a molestar, de manipular la situación como si estuviera hablando de nosotros", señaló sobre el hecho de que Chiquis expusiera esos mensajes en redes.

" No quieren contar la verdad de las cosas: ellos avientan la piedra, dejan que la piedra siga rodando [...], no enfrentan una cámara, no contestan las cosas así como son, ¿para qué? para crear esa percepción de uno", insistió el tío de Chiquis, quien advirtió que él tiene otras supuestas conversaciones que podría sacar a relucir.

No está claro si la molestia y reacción de Chiquis de las últimas horas tuvo que ver sobre esta entrevista.