Chiquis

¿Chiquis se casó en secreto con Emilio Sánchez? Esto sabemos sobre su supuesta boda

Chiquis Rivera y su novio Emilio Sánchez alborotaron las redes sociales en las últimas horas con un par de fotos que han levantado sospechas sobre una supuesta boda entre ellos. ¿Se casaron en secreto? Esto es lo que se sabe.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Así fue la pedida de mano de Chiquis: Emilio Sánchez escogió un paisaje de ensueño para darle el anillo

Chiquis Rivera y su pareja Emilio Sánchez causaron revuelo este miércoles 14 de febrero con un par de fotos que han hecho creer a algunos que se habrían casado en secreto.

La pareja anunció su compromiso el 29 de mayo de 2023, justo en el día de cumpleaños del afamado fotógrafo.

Hicieron público el compromiso casi tres años después que la hija de Jenni Rivera confirmó el fin de su matrimonio con Lorenzo Méndez, con quien se casó el 29 de junio de 2019 en Pasadena, California.

Las fotos de Chiquis que han causado revuelo

Chiquis y Emilio Sánchez publicaron desde sus respectivas cuentas de Instagram un par de fotos desde el interior de un auto en donde los dos están vestidos de blanco.

Él la tiene abrazada mientras la cantante deja ver la sortija de compromiso en su mano.

Esta es la publicación que hicieron Chiquis y Emilio Sánchez y que inició especulaciones sobre una supuesta boda en secreto entre ellos.
Imagen Chiquis Rivera/Instagram

"Érase una vez", tituló Chiquis en la publicación junto con un emoticono de corazón blanco, que frecuentemente se utiliza en publicaciones que tienen que ver con bodas.

"Eres una diosa en esta Tierra", le dijo su pareja en los comentarios mientras que desde su cuenta de Instagram el fotógrafo agregó: "Mi San Valentín para siempre".

Muchos se preguntaron si estas fotos correspondían a las nupcias de la pareja.
Imagen Emilio Sánchez/Instagram


"Gracias, Dios", le contestó Chiquis, quien volvió a utilizar el emoticono del corazón blanco.

Varios usuarios les preguntaron en los comentarios si ya se habían casado, pero ninguno contestó de manera inmediata.

¿Chiquis se casó con Emilio Sánchez?

Según Jacqueline Martínez 'Chamonic', 'influencer' experta en temas de farándula, Chiquis sí "se habría casado en secreto" con Emilio Sánchez.

" Se habría casado en privado y solo con la gente más allegada", dijo en Instagram.

En esa misma red social, Siéntese Quien Pueda, show de Univision que se transmite de lunes a viernes a las 3P/2C, también hizo eco a la versión de que la cantante y el fotógrafo "podrían haberse casado en secreto, rodeados de familiares cercanos y amigos".

Sin embargo, la mañana de este jueves 15 de febrero se aseguró en Despierta América que la artista y Emilio Sánchez "aún no han contraído matrimonio": "Chiquis aún no ha pisado el altar, de eso sí estamos seguros", reiteró el chef Yisus al dar la nota al aire.

En El Revoltillo Digital del matutino de Univision, Jessi Rodríguez insistió en el asunto: "Nosotros nos dimos a la tarea de averiguar y la respuesta es no, no se casaron".

Ni Chiquis ni su prometido emitieron comentarios inmediatos tras lo que se aseguró en Despierta América. Tampoco han hecho pública la fecha en que contraerán nupcias.

Video ¿Boda a la vista? Chiquis confiesa que ya se ha probado vestidos de novia
Relacionados:
ChiquisEmilio SánchezBodas de famososParejas de famososPolémicas de famososCelebridadesChiquis RiveraChiquis RiveraBoda Chiquis RiveraPremio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2024

