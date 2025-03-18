Padre de Chiquis y Jacqie Rivera, quien fue su agresor sexual, habría salido de prisión

Video Papá de Chiquis podría salir de la cárcel antes de cumplir su sentencia: esto dice Rosie Rivera

Trinidad Marín, el primer esposo de Jenni Rivera, salió de la cárcel el año pasado tras haber purgado 18 de 31 años de condena por haber abusado de sus hijas Chiquis y Jacqie cuando eran niñas, así como de su entonces cuñada Rosie Rivera.

"26 de noviembre de 2024, Trino Marín sale de prisión, pero no bajo libertad provisional, sale libre", informó Addis Tuñón al mediodía de este 18 de marzo.

La periodista explicó que ella y su compañera Gigi Magaña se comunicaron con Aurora Muñiz, directora de prensa de todas las prisiones de California, quien les confirmó la información.

La noche del 17 de marzo, Tuñón adelantó que el padre de Chiquis Rivera ya podría haber salido, pues ya no aparecía en el registro de la cárcel.

"Hay noticias recientes sobre la posible liberación de Trino Marín, el exesposo de Jenni Rivera, quien fue encarcelado en 2007 por abusar sexualmente de sus hijas Chiquis y Jacqie, así como de Rosie Rivera, la hermana menor de Jenni. Solicitó libertad condicional por buena conducta", explicó Addis en su canal de YouTube la mañana del 17 de marzo.

Gigi Magaña explicó que habló directamente a "la matriz de las prisiones" para investigar sobre el estatus de Trinidad Marín y no apareció en el sistema, por lo cual la mujer con la que tuvo la llamada le aseguró que solo habría dos posibles razones: "O falleció o lo dejaron en libertad".

Rosie Rivera advirtió que Trino Marín podría salir en libertad

El 28 de octubre de 2024 Rosie, una de las víctimas, compartió que había recibido la visita de un "sargento" de la "oficina del District Attorney" que le dio "noticias impactantes".

"(Me dijo que) han revisado el caso y que lo van a sentenciar de nuevo, quiere decir que es probable que pueda salir antes de tiempo o pueda salir ya en la sentencia, eso depende del juez, pero siempre depende de Dios".

La hermana de Jenni Rivera explicó que las autoridades le avisan "a las víctimas cuando suceden cosas así, cuando están apelando por si quieres ir a la corte", aunque dijo que no quiso ir.

"Cuando yo escuché esto obviamente no fue qué alegría, porque yo no sé si está rehabilitado y yo no confiaría a mis hijos con él, pero tampoco sé nada de él, qué tal si ya se reconcilió con Dios", dijo Rosie en el video de Instagram.

La empresaria aseguró que estaría "bien" con la resolución del juez y le envió "bendiciones" a su agresor.

"No necesito que Trino esté toda la vida en la cárcel porque pude manejar la sanidad y la justicia al mismo tiempo (…) Muchas emociones que reviven, no tengo necesidad de hablar con él, le deseo lo mejor, que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a su familia, a sus hijos. Lo importante es que yo estoy bien, la justicia se hizo”, sentenció.

A principios de noviembre de 2024, Chiquis Rivera no quiso hablar del tema con la prensa, pero dejó entrever que su padre podría salir.