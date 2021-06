Traspaso de poder de Jenni Rivera Enterprises a Jacqie podría demorar hasta el próximo año

Sin embargo, Juan desestimó esos rumores diciendo que las diferencias que hubo fueron por cuestiones logísticas. "Ha habido problemas en distintas cosas con algunos de ellos, no con todos. Gracias a Dios la cuestión no es monetaria. No es de, 'falta dinero, no se manejó bien el dinero, hubo robo'. Eso no. Pero sí algunas diferencias sobre lanzamientos y diversas cosas que hemos hecho para mi hermana [Jenni]", puntualizó.