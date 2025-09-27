Chiquis habría tenido relación con amiga de Jenni Rivera: Lupillo cuenta detalles

Video Chiquis responde tajante si tuvo "intimidad" con Esteban Loaiza a más de 10 años del escándalo

El reciente lanzamiento del libro 'Tragos Amargos' de Lupillo Rivera, ha desempolvado polémicas familiares del pasado, como la supuesta relación lésbica entre Chiquis y Elena Jiménez, una de las mejores amigas de Jenni Rivera.

En un fragmento de la publicación, 'El Toro del Corrido' narra cómo su hermana le contó sobre la presunta relación que tenía su hija con la empresaria joyera. Incluso, se menciona el supuesto video en el que 'La Diva de la Banda' vio que su entonces esposo, Esteban Loaiza, y Chiquis salen de un clóset.

¿Qué dice el libro de Lupillo sobre Chiquis?

Según el relato del cantante, en una ocasión Jenni se reunió con Elena y ella le confesó lo que había pasado con Chiquis.

"Le confesó que habían estado una vez juntas, ella y su hija, y luego otra vez en la que Esteban las había estado mirando. Sí me dijo que había un video, pero que en él solamente se veía la entrada y la salida de un clóset", se lee en el libro.

Tras la confesión, la cantante le reprochó a su amiga y se sintió traicionada, pues ella le abrió las "puertas de su casa, de su familia, después de haberla ayudado e impulsado en el negocio haciendo proyectos juntas", detalla Lupillo.

'El Toro del Corrido' explica en 'Tragos Amargos' que al escuchar a su hermana le creyó, pero le pidió que comprobara y estuviera completamente segura de la situación.

El cantante relata que se comunicó con Chiquis para escuchar su versión, pero ella lo negó todo "entre lágrimas" y le aconsejó que enfrentara la situación.

"Este episodio fue como un terremoto en la familia, que modificó y reorganizó el tablero de las alianzas", se lee en el libro de Lupillo.

Elena Jiménez y Jenni Rivera. Imagen Elena Jiménez/Facebook

La supuesta relación de Chiquis y Elena Jiménez

La supuesta relación entre Chiquis Rivera y la joyera Elena Jiménez ha sido objeto de mucha especulación y controversia.

La empresaria fue muy cercana a Jenni Rivera, incluso, ella le vendió el anillo de compromiso con el que Esteban Loaiza le propuso matrimonio. Era tan grande su amistad que fue su madrina de boda.

Según la biógrafa Laura Lucio, 'La Gran Señora' descubrió "fotos comprometedoras" de Chiquis en el celular de Elena, lo que la hizo sentir profundamente traicionada.

También se especuló sobre un trío sexual entre la primogénita de Jenni, la joyera y Esteban Loaiza, lo cual Chiquis siempre ha desmentido.