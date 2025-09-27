Lupillo Rivera

Chiquis habría tenido relación con amiga de Jenni Rivera: Lupillo cuenta detalles

Lupillo Rivera lanzó un libro con sus vivencias en las que relata algunos problemas familiares, uno de ellos la ruptura entre Jenni y Chiquis. Según el relato, Elena Jiménez y Esteban Loaiza estuvieron involucrados.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Chiquis responde tajante si tuvo "intimidad" con Esteban Loaiza a más de 10 años del escándalo

El reciente lanzamiento del libro 'Tragos Amargos' de Lupillo Rivera, ha desempolvado polémicas familiares del pasado, como la supuesta relación lésbica entre Chiquis y Elena Jiménez, una de las mejores amigas de Jenni Rivera.

En un fragmento de la publicación, 'El Toro del Corrido' narra cómo su hermana le contó sobre la presunta relación que tenía su hija con la empresaria joyera. Incluso, se menciona el supuesto video en el que 'La Diva de la Banda' vio que su entonces esposo, Esteban Loaiza, y Chiquis salen de un clóset.

PUBLICIDAD

¿Qué dice el libro de Lupillo sobre Chiquis?

Según el relato del cantante, en una ocasión Jenni se reunió con Elena y ella le confesó lo que había pasado con Chiquis.

Más sobre Lupillo Rivera

¿Belinda como madrastra?: hija de Lupillo Rivera confiesa si le hubiera gustado que fuera de su familia
1 mins

¿Belinda como madrastra?: hija de Lupillo Rivera confiesa si le hubiera gustado que fuera de su familia

Univision Famosos
Mayeli Alonso confirma que está embarazada de Andy Ruiz Jr.: primeras fotos de su 'baby bump'
3 mins

Mayeli Alonso confirma que está embarazada de Andy Ruiz Jr.: primeras fotos de su 'baby bump'

Univision Famosos
Giselle Soto responde a Abigail Rivera: la prima de Chiquis la acusó de infiel
3 mins

Giselle Soto responde a Abigail Rivera: la prima de Chiquis la acusó de infiel

Univision Famosos
Mayeli Alonso responde a mensaje de la ex de Lupillo que la culparía de su separación: "No te quiso, 'bb'"
3 mins

Mayeli Alonso responde a mensaje de la ex de Lupillo que la culparía de su separación: "No te quiso, 'bb'"

Univision Famosos
¿Juan Rivera prepara "demanda contra su familia por difamación"? El tío de Chiquis responde
2 mins

¿Juan Rivera prepara "demanda contra su familia por difamación"? El tío de Chiquis responde

Univision Famosos
Lupillo Rivera no se guarda nada y reacciona al reclamo y mensaje de Chiquis contra sus tíos
3 mins

Lupillo Rivera no se guarda nada y reacciona al reclamo y mensaje de Chiquis contra sus tíos

Univision Famosos
Jacqie Rivera habría tratado en vano de hablar con su abuelo ante demanda: terminó "llorando"
3 mins

Jacqie Rivera habría tratado en vano de hablar con su abuelo ante demanda: terminó "llorando"

Univision Famosos
Mayeli Alonso no se guarda nada sobre los Rivera: cree que problemas de la familia son mero "show"
3 mins

Mayeli Alonso no se guarda nada sobre los Rivera: cree que problemas de la familia son mero "show"

Univision Famosos
Lupillo habla como nunca de su noviazgo con Belinda y la reacción de ella a su polémico tatuaje
3 mins

Lupillo habla como nunca de su noviazgo con Belinda y la reacción de ella a su polémico tatuaje

Univision Famosos
Juan Rivera reclama a Lupillo y lo llama "falso" tras criticarlo por rencillas con hijos de Jenni
3 mins

Juan Rivera reclama a Lupillo y lo llama "falso" tras criticarlo por rencillas con hijos de Jenni

Univision Famosos

"Le confesó que habían estado una vez juntas, ella y su hija, y luego otra vez en la que Esteban las había estado mirando. Sí me dijo que había un video, pero que en él solamente se veía la entrada y la salida de un clóset", se lee en el libro.

Tras la confesión, la cantante le reprochó a su amiga y se sintió traicionada, pues ella le abrió las "puertas de su casa, de su familia, después de haberla ayudado e impulsado en el negocio haciendo proyectos juntas", detalla Lupillo.

'El Toro del Corrido' explica en 'Tragos Amargos' que al escuchar a su hermana le creyó, pero le pidió que comprobara y estuviera completamente segura de la situación.

El cantante relata que se comunicó con Chiquis para escuchar su versión, pero ella lo negó todo "entre lágrimas" y le aconsejó que enfrentara la situación.

"Este episodio fue como un terremoto en la familia, que modificó y reorganizó el tablero de las alianzas", se lee en el libro de Lupillo.

Elena Jiménez y Jenni Rivera.
Elena Jiménez y Jenni Rivera.
Imagen Elena Jiménez/Facebook

La supuesta relación de Chiquis y Elena Jiménez

La supuesta relación entre Chiquis Rivera y la joyera Elena Jiménez ha sido objeto de mucha especulación y controversia.

La empresaria fue muy cercana a Jenni Rivera, incluso, ella le vendió el anillo de compromiso con el que Esteban Loaiza le propuso matrimonio. Era tan grande su amistad que fue su madrina de boda.

PUBLICIDAD

Según la biógrafa Laura Lucio, 'La Gran Señora' descubrió "fotos comprometedoras" de Chiquis en el celular de Elena, lo que la hizo sentir profundamente traicionada.

También se especuló sobre un trío sexual entre la primogénita de Jenni, la joyera y Esteban Loaiza, lo cual Chiquis siempre ha desmentido.

A pesar de la polémica, la hija de Jenni y Elena Jiménez mantuvieron una amistad, incluso, la empresaria asistió a la boda de Chiquis con Lorenzo Méndez.

Relacionados:
Lupillo RiveraJenni RiveraChiquis RiveraLos RiveraElena JiménezPremios JuventudPremios Juventud 2025CelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD