Shakira

Famosa bailarina revela mala experiencia que vivió al trabajar con Shakira: “No era una buena alumna”

La española Chiqui Martí aseguró que la colombiana le hizo pasar malos momentos cuando tenía que enseñarle el arte del ‘pole dance’.

Por:
Dayana Alvino.
Video Shakira reacciona al primer videoclip de sus hijos donde cantan y son músicos: esto dijo

Chiqui Martí, reconocida bailarina española, acaba de revelar la supuesta mala experiencia que pasó al trabajar con Shakira.

En 2011, ella tuvo la encomienda de enseñarle el arte del ‘pole dance’ a la colombiana para la grabación del videoclip de su canción ‘Rabiosa’.

Sin embargo, la situación no salió de la mejor manera, de acuerdo con la profesional.

¿Qué pasó entre Chiqui Martí y Shakira?

Durante su participación en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, la presentadora Sonsoles Ónega le preguntó a Chiqui Martí si Shakira “aprendió algo” en sus clases.

“Ella quiso prepararse para el video de ‘Rabiosa’ y rabiosa me puso a mí el primer día de los cuatro que tenía que trabajar”, relató.

“Y dije: ‘El primero y el último’. El segundo, tenía una asistente mía. No”, aseveró al respecto, visiblemente molesta.

Ahondando sobre el motivo por el que la intérprete de ‘Ojos así’ habría complicado que la instruyera, la experta argumentó.

“Por que si tú vienes a que yo te enseñe lo que no sabes hacer tú y sé hacer yo, no me puedes estar diciendo: ‘A ver qué haces’, ‘Haz eso’, ‘Repítelo’, ‘No, repítelo’”, sentenció.

“Digo: ‘Escucha, a mí ya me sale, que vas a grabar el videoclip tú’”, agregó, refiriéndose a lo que alegadamente le replicó a la artista.

“No”, contestó a la interrogante de si la cantautora “era una buena alumna” y argumentó: “Llevaba medias, no se las quería quitar”.

“‘Shaki, con medias no podemos bailar nadie. Yo llevo las piernas con aceite, que me encanta y tal, pero yo no puedo bailar así’. Entonces me dijo: ‘No, no’”, narró.

Martí afirmó que no le volvería a dar clases a la estrella pop y, para rematar, aseveró que ella le “rompió los escalones de la escalera” de su estudio.

Aunque no detalló la cantidad, Chiqui compartió que sí cobró por su servicio, ya que lo hizo “por adelantado”, y que le pagaron por el alegado daño en su establecimiento.

Shakira ya ha sido acusada de supuesto comportamiento controversial

Esta no es la primera vez que Shakira es acusada por una bailarina de supuestamente tener un comportamiento cuestionable.

En 2023, Jenny García, coreógrafa de Hoy, indicó que la barranquillera presuntamente la corrió del escenario mientras alistaban los conciertos que daría en México, 15 años atrás.

