Conductora de Hoy revela críticas que recibió por culpa de Shakira y afirma: “Tenía mucho miedo”

“Te voy a decir algo, me caes muy bien y este zarpazo me duele propinártelo, pero sí te estás colgando de la fama de Shakira, creo que a ti te contrataron para bailar, no para ser su comadre. Ella no tenía ninguna obligación, ella es una estrella, ella no se va andar fijando en los bailarines”, indicó entre risas.