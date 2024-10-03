Muertes de famosos

Revelan causa de muerte del rapero Chino XL: fue encontrado inconsciente en su casa

El rapero estadounidense falleció en julio pasado a los 50 años. A dos meses de su muerte, su familia decidió informar qué fue lo que ocurrió.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.

Univision
Univision
Video Famosa presentadora de TV sufre muerte de su hijo de 4 años: accidente en piscina marcó su vida

Chino XL, murió a los 51 años en misteriosas circunstancias en julio pasado. Su familia había permanecido hermética sobre la causa de su fallecimiento, pero decidió romper el silencio en una importante fecha.

"Ha sido la experiencia más dolorosa y personal de nuestras vidas, pero en honor al Mes de Concientización sobre el Suicidio, decidimos compartir esta verdad", declararon para People, el pasado 30 de septiembre.

La familia de Chino XL reveló que el rapero murió por suicidio.
Imagen Chino XL/Instagram

Chino XL murió por suicidio

El fallecimiento de Derek Keith Barbosa, nombre real de Chino XL, fue por asfixia como resultado de ahorcamiento con ligaduras, explica el comunicado citando el informe de la oficina del médico forense del condado de Ventura.

"Nuestro padre era nuestro pilar y nuestro mejor amigo... Papá Oso nos amaba y nos enseñó mucho", escribieron sus hijas en el documento.

"Animó y consoló a casi todos los que se cruzaron en su camino y dejó esta dimensión con un legado creativo intocable. Estamos agradecidos más allá de las palabras por el tiempo que pasamos con papá y estamos abrumados por la inconmensurable muestra global de amor de todo el mundo", añadieron.

El rapero fue diagnosticado con cáncer avanzado y otras enfermedades

A principios de este año, Chino XL fue diagnosticado con cáncer de próstata en etapa 4 y en 2020 con insuficiencia cardíaca congénita.

Además, según el comunicado, padeció depresión durante toda su vida.

Chino XL murió la mañana del 28 de julio y su familia afirmó en redes sociales que "estaban devastados" por su pérdida.

Al rapero le sobreviven sus hijos: Chynna, Bella, Lyric, Kiyanna y su hijastro Shawn.

