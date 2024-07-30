Muertes de famosos

Muere inesperadamente famoso rapero a los 50 años: su familia “está devastada”

La familia del rapero de ascendencia puertorriqueña, Chino XL, confirmó su fallecimiento en redes sociales. Al músico le sobreviven sus cuatro hijas.

Por:
Elizabeth González.
Video Piden a ‘tiktoker’ parar el ‘en vivo’ de la muerte de su familia: llorando da razones para no hacerlo

El rapero Chino XL murió a los 50 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia en redes sociales.

A través de una publicación de Instagram, los hijos del músico revelaron detalles del repentino deceso de Derek Keith Barbosa, nombre de pila del rapero.

“La familia de Derek Keith Barbosa, conocido profesionalmente como Chino XL, está devastada al transmitir la noticia de su fallecimiento . Chino murió en la mañana del domingo 28 de julio de 2024 en casa. Tenía 50 años”, dice el comunicado.

En este mismo escrito, sus hijas Chynna, Bella, Lyric y Kiyana destacaron los diversos roles de su padre, entre ellos ‘Rey de los Punchlines’ y "Superhéroe Puertorriqueño’, haciendo énfasis en que su título más importante era el de "padre".

“Lo que más nos dio en ese rol fue su fuerza, franqueza y capacidad para ser súper realista", expresaron. "Lo principal que sentimos ahora es que nuestro papá está en paz, y por lo tanto, nosotros también lo estamos”, agregaron.

Así comunicaron la muerte del rapero Chino XL.
Así comunicaron la muerte del rapero Chino XL.
Imagen Chino XL / Instagram


Además de sus cuatro hijas, a Chino XL le sobreviven su hijastro Shawn, cinco nietos, su madre y su pareja, a quien identificaron como Stephanie.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la causa de muerte Chino XL. Sin embargo, sus familiares pidieron respeto ante la pena que los embarga.

“La familia pide privacidad en este momento. Los detalles de un monumento serán próximamente”, finalizaron.

¿Quién es Chino XL, rapero que murió a los 50 años?

Derek Keith Barbosa, mejor conocido como Chino XL, saltó a la fama en 1992 en la escena underground en Nueva York.

Aunque sus padres eran de ascendencia puertorriqueña, el rapero nació y vivió hasta su muerte en el Bronx.


