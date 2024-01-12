Cazzu celebra el cumpleaños de Christian Nodal con tremenda sorpresa

Video Nodal tuvo una mágica fiesta de cumpleaños 25 gracias a Cazzu: el pastel fue de 'One Piece'

Christian Nodal celebró su cumpleaños número 25 este 11 de enero y lo hizo con tremenda sorpresa de su pareja Cazzu, quien mostró en redes sociales los detalles que le realizó al papá de su hija Inti.

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, la pareja compartió varias fotografías de cómo comenzó el día para el festejado.

La primera en presumir los detalles que organizó fue Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, quien mostró que decoró su recámara con globos y llevó el desayuno a la cama al intérprete de ‘Botella tras botella’.

“ Feliz cumpleaños amor mío. Que seas feliz por siempre”, escribió la cantante como descripción de la publicación.

En una segunda fotografía, Cazzu presumió el pastel, en forma de barco pirata, que mandó a hacer para el cumpleaños de Christian Nodal, quien en su perfil personal se mostró feliz por cumplir “un cuarto de siglo”.

En cuentas de clubs de fans también se viralizó el momento justo en que le cantaron las tradicionales ‘Mañanitas’ al intérprete, quien con una sonrisa se acercó a Cazzu, quien cargaba el pastel, para darle un tierno beso en la boca.

Las imágenes del cumpleaños de Christian Nodal fueron aplaudidas por sus admiradores, quienes destacaron que Cazzu personalizó cada detalle del festejo y señalaron lo felices que se ven juntos.

Así celebró la familia de Christian Nodal el cumpleaños 25 del cantante Imagen Instagram Christian Nodal

Christian Nodal recibe emotivo mensaje de su mamá

Además de la argentina, la familia del cantante se sumó a las felicitaciones y el mensaje que más llamó la atención fue el de Cristy Nodal, mamá de Christian.

La suegra de Cazzu utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una foto inédita junto a su hijo, a quien le externó el profundo amor que siente por él.