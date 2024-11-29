Ángela Aguilar habría rechazado participar en importante evento tras abucheos

Ángela Aguilar habría rechazado participar en importante evento en México tras los abucheos durante su presentación en los Kids Choice Awards, el 16 de noviembre.

Según reportes del periodista Álex Kaffie, la esposa de Christian Nodal habría recibido la invitación para participar en el 493 aniversario de la cuarta aparición de la Virgen de Guadalupe en la Basílica, ubicada en México, para unirse a varios artistas a cantarle Las Mañanitas en el programa especial de Las Estrellas del próximo 11 de diciembre. Sin embargo, en el último momento, se habría “echado para atrás”.

“La información que me llega, todo parece indicar que se echó para atrás Ángela Aguilar, todo hace indicar que la famosa lo pensó mejor y no participará en 'Las Mañanitas' a 'La Virgen de Guadalupe’, declaró el 27 de noviembre en YouTube.

Álex Kaffie no reveló las causas de su supuesta cancelación, pero aseguró que su fuente le había informado que Ángela Aguilar no se encontraba en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.

“Esto se los digo porque una persona, conocido mío, que está ahí en la Basílica de Guadalupe dice que ya vio los campers/camerinos que le presta Televisa a cada uno de los artistas para su uso personal (…) Él pudo pasar por ahí, en donde están los campers y están los de todos los invitados pero hasta ahora no hay ninguno que diga Ángela Aguilar”, sentenció.

Hija de Pepe Aguilar en medio de la polémica

Desde su boda con Christian Nodal, Ángela Aguilar ha sido blanco de críticas. Aunque la intérprete de 21 años se ha mantenido al margen de la situación, ha sido duramente atacada en los últimos meses, primero, tras ser nombrada ‘Mujer del Año’ por la revista mexicana Glamour, y luego durante su participación en los Kids Choice Awards.

Sin embargo, su polémica mayor fue cuando Cazzu, madre de la hija de Christian Nodal, la contradijo públicamente en el show argentino ‘PLP’.

Aquella ocasión la trapera argentina negó de manera tajante haber estado enterada de que su expareja mantenía una relación “desde hace mucho tiempo” con la hija de Pepe Aguilar.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento. Y como se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, declaró.

"Se dijo que no se rompió un corazón y que no sufrió, yo sufrí muchísimo, se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con mucho respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá que va a ser siempre su papá, pero siento que también un ejemplo para mi hija es que cuando las cosas transgreden una línea o un límite enseñarle que también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo", puntualizó, asegurando que, después de la ruptura, solo había visto al padre de su hija “dos veces”.