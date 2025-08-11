Cazzu revela cómo es su relación con la familia de Nodal en medio de polémica por pensión para Inti

Video Cazzu habla como nunca sobre la pensión de Nodal a su hija: “No tenemos un acuerdo justo”

Cazzu reveló cómo es la relación que mantiene con sus exsuegros, papás de Christian Nodal, pese a la polémica que aún existe por su separación del cantante.

En junio, la argentina aseguró que ella e Inti, la hija que tiene con el sonorense, se reunieron con Cristy Nodal y Jaime González, esto durante su visita a la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

“Sí, nos vimos. La verdad es que eso es un acto de amor, obviamente”, dijo ante medios de comunicación como ‘Venga la alegría’.

¿Cómo se lleva Cazzu con los papás de Nodal?

A dos meses de que se diera dicha convivencia, Cazzu compartió que sigue en contacto con los padres y parientes de Christian Nodal.

“Su familia, para mí, la llevo en mi corazón. Le guardo profundo respeto y les quiero muchísimo. Cruzamos mensajes, cruzamos fotitos”, enunció ante la cámara del reportero Eden Dorantes este 11 de agosto.

Al respecto, la intérprete de ‘Mucha data’ argumentó que mantener el vínculo con los parientes del cantautor, ahora esposo de Ángela Aguilar, es por su bien.

“Ya saben que yo soy para la construcción y esa es mi intención. Ahora mismo… nada, creo que es suficiente”, agregó.

Cazzu habla de Nodal y su acuerdo de pensión para Inti

Como nunca, Cazzu abordó el tema de la pensión alimenticia que Christian Nodal le da para Inti, quien el próximo mes cumplirá 2 años.

“No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno”, explicó.

Pese a que la situación no sería la ideal, la trapera dejó claro que no entablará una demanda judicial para solicitar que eso cambie.

“Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme y para mantener a mi hija, y tengo el potencial de trabajar”, externó.

PUBLICIDAD

“Y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal, de verdad que, en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”, añadió.

En julio de 2024, el Diario de Nueva York reportó que supuestamente un juez determinó que Christian daría la cantidad de 7 mil dólares mensuales para la manutención de Inti, y no los 153 mil dólares al mes que presuntamente Cazzu alegadamente habría pedido.

¿Nodal ya volvió a ver a Inti?

Al ser cuestionada sobre si el compositor ya volvió a encontrarse con Inti, después de que ella se la trajera en junio, la artista respondió: “Creo que esas son preguntas sobre todo para él, pero, lo que ven es lo que hay”.

Cazzu aseveró que “no sabe nada” de si existen “terceras personas” que estén impidiendo que Nodal se más cercano a su pequeña.