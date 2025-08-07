Ángela Aguilar y Nodal reaparecen tras rumores de que “ han tenido problemas” por entrevista del cantante

Video Ángela Aguilar estaría molesta con Nodal por entrevista donde no la dejaría “bien parada”

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecieron a días de que comenzara a rumorarse que estarían atravesando una crisis en su relación.

Fue el pasado 1 de agosto que la periodista Inés Moreno reportó que presuntamente la pareja estaría atravesando un mal momento a causa de la entrevista que el sonorense le concedió a Adela Micha.

“Él sí contó un poco su versión, pero que habló muy bien de Cazzu, demasiado bien, hubo cosas que reveló que no dejaban muy bien parada a Ángela Aguilar”, explicó, citando a una “fuente allegada de la producción”.

La comunicadora afirmó que, tras ver la conversación, la hija de Pepe Aguilar “se dio cuenta de que no era lo que esperaba que dijera” su marido, por lo que “le exigió” a este regrabarla.

“Nodal no está de acuerdo, se siente presionado, han tenido problemas los dos por este tema. Por lo pronto está parada la entrevista”, relató.

Previamente, el 30 de junio, Micha aseveró que “no hay ‘gato encerrado’” ni “oculto” con respecto a la charla que tuvo con el compositor y que “próximamente” la publicará en su canal de YouTube.

Ángela Aguilar y Nodal pasan tiempo juntos en medio de la controversia

Mientras, una vez más, su vida se ve envuelta en una polémica, Christian Nodal y Ángela Aguilar no se han pronunciado al respecto.

Sin embargo, en medio de su hermetismo, ellos acaban de pasar tiempo en Mérida, Yucatán, México, según informan medios locales como Diario de Yucatán.

El sitio web indica que los intérpretes fueron captados en Paseo de Montejo, una de las principales avenidas de la capital. Los clips circulan en redes sociales.

Informantes le puntualizaron al portal que el dúo llegó a Matilda, una reconocida galería de arte, durante la tarde del martes 5 de agosto. Ahí, habrían adquirido “varios artículos”.

En su cuenta de Instagram, el negocio difundió una Historia en la que aseguró que este “es el tercer o cuarto año” que Ángela “nos visita en verano, y el segundo que la acompaña su esposo”.

Además de realizar compras, los exponentes del regional mexicano también disfrutaron de la gastronomía del paradisiaco destino.

En la citada plataforma digital, La Negrita Cantina colgó el video del instante en el que le entregaron a Christian unas playeras como recuerdo. En él, se aprecia a Ángela sentada a la mesa.