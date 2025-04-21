Cazzu recuerda así su relación con Nodal a casi un año de la separación: “Me encanta ser la mala”

Video Cazzu responde cuál es su “bronca” con Ángela Aguilar tras casarse con su ex Nodal

Cazzu y Christian Nodal anunciaron su rompimiento hace casi un año, el 23 de mayo de 2024, a tan sólo unos meses de haberse convertido en padres de la pequeña Inti.

Desde entonces, la argentina ha hablado en contadas ocasiones sobre el romance que mantuvo con el sonorense, durante cerca de dos años, y el motivo por el que pusieron fin a su idilio.

PUBLICIDAD

En octubre del mismo año, por ejemplo, ella desmintió que no haya padecido por la separación, como lo dio a entender Ángela Aguilar, actual esposa del compositor, a ‘ABC News Live’.

“Yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón […] Fue un proceso muy doloroso”, dijo en su participación en el programa ‘PLP’.

Así recuerda Cazzu su relación con Nodal

Ahora, mientras promociona su más reciente álbum ‘Latinaje’, Cazzu dejó claro que recuerda de forma positiva el tiempo que pasó con Christian Nodal, a quien, cabe señalar, no mencionó directamente.

“Las primeras canciones nacieron hace más de tres años, en ese transcurso yo fui mamá y descubrí la vida desde otro lugar”, compartió a Vogue México y Latinoamérica.

“También estuve en una relación como yo nunca lo había vivido, nunca me hubiera imaginado tener una familia, no importa lo que haya durado, fue un gran momento”, agregó.

La llamada ‘Nena trampa’ aseveró al respecto que “fue un gran momento”: “Fue un momento lleno de amor, muy bonito y muy esperanzador”.

Tras la ruptura con el papá de su retoño, ella compuso una primera canción, ‘La cueva’, que tiene frases como “Te mostré la vida y solamente pensaste en vos”, “Claro que lloré, si yo te adoré” y “Es tuyo este fracaso”.

“Me daba mucho miedo enseñarle a la gente la canción que había hecho en el primer momento que me separé, yo no sabía lo que venía después”, confesó.

“Eso sí, [lanzarla] fue muy arriesgado para mí, para mi concepción de mí, me encanta ser la mala y ser esa mujer super ‘cool’”, admitió.

PUBLICIDAD

Ella aclaró que la letra de su ‘hit’ tiene su “subjetividad”, el cómo ella vivió lo que ocurrió y lo que pensaba en aquel instante.

Cazzu habla de su maternidad

Ahondando en su vida privada, Cazzu se sinceró acerca de la forma en la que ser madre de Inti, quien se quedó a su cuidado luego del quiebre con Nodal, la ha cambiado.

“Yo no creía mucho en esa historia donde la gente dice que la vida y la perspectiva de ella cambia cuando uno se hace mamá, pero en verdad sí, era cierto”, expresó.

“En mi caso, siento que miro todo con un filtro de cosas que me sensibilizan mucho más, cosas a las que soy más tolerante, cosas que veo y antes no veía. Yo creo que se te reordena el cerebro, ahora a las que le das importancia están en distritos lugares”, explicó.