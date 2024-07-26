Cazzu

¿Nodal se casó con Ángela Aguilar para reducir millonaria pensión que Cazzu pidió para su hija?

Según reportes, la argentina habría solicitado “el pago de 135 mil dólares mensuales por el concepto de manutención de Inti”, cantidad que parecería “exagerada” para el cantante y solicitaría una reducción.

Elizabeth González.
Dos días después de que se reportara que Cazzu habría solicitado “el pago de 135 mil dólares mensuales por el concepto de manutención de Inti”, Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron por lo civil en una hacienda ubicada en el estado de Morelos, México.

La sorpresiva boda desató sospechas de una posible relación con la pensión que Julieta Cazzuchelli solicitó para su hija, ya que, según reportes del Diario de Nueva York, el cantante habría contratado a un equipo de abogados para apelar y reducir la suma a 7 mil dólares mensuales.

¿Qué dicen las leyes mexicanas sobre la pensión alimenticia?

Se especula que dicha reducción tendría que ver con su supuesta apresurada boda con Ángela Aguilar, ya que según las leyes mexicanas, la pensión alimenticia puede reducirse si el padre se vuelve a casar, debido a las nuevas responsabilidades económicas con su cónyuge.

“Es posible solicitar una reducción de pensión alimenticia en México debido a un nuevo matrimonio del obligado a pagarla, pero la decisión final depende del juez que evalúe el caso. El nuevo matrimonio puede implicar cambios significativos en la situación económica del obligado, lo cual puede ser considerado al determinar la capacidad de pago”, destaca el sitio Conceptos Jurídicos.

Para obtener este beneficio, se debe presentar una demanda y aportar pruebas. Sin embargo, la resolución siempre será a consideración del juez. El panorama cambia con la llegada de un nuevo hijo.

“El impacto de tener otro hijo en la pensión alimenticia se basa en el principio de equidad y justicia. Si la llegada de otro hijo reduce significativamente la capacidad de uno de los padres para contribuir a la pensión alimenticia, es posible que se justifique una reducción en el monto de la misma. Sin embargo, esto debe ser evaluado caso por caso y puede requerir la intervención de un experto en derecho de familia”, explica el despacho de abogados Estrategias Jurídicas en su sitio web.

Lo que se sabe sobre la supuesta demanda millonaria de Cazzu

Aunque son pocos los detalles los que se saben sobre la supuesta pensión mensual que Cazzu solicitó para su hija Inti, el 22 de julio, el Diario de Nueva York reportó la presunta resolución del juez, la cual habría quedado en 7 mil dólares mensuales.

Esta resolución habría sido avalada por un juez mucho antes de que Christian Nodal y Ángela Aguilar contrajeran nupcias por lo civil, por lo que, la expareja habría llegado a un acuerdo legal sin que los abogados del cantante pudieran recurrir a esta instancia, ya que para entonces el intérprete de ‘Botella tras botella’ todavía no estaba casado.

Video ¿Nodal y Ángela Aguilar tuvieron boda a la iglesia y al civil?: lo que se sabe sobre cómo se casaron
