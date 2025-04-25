Cazzu

Cazzu lanza nuevo álbum, ¿tiene indirectas a Nodal y Ángela Aguilar?: "Quieren hacerme daño"

Cazzu lanzó su nuevo álbum 'Latinaje', donde algunas canciones, según se ha especulado en redes y medios, darían pistas sobre su polémica con Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Mariana Rosas
Cazzu lanzó su álbum ‘Latinaje’ este jueves y en redes ya se especula que algunas de sus canciones podrían incluir mensajes para Christian Nodal y Ángela Aguilar.

El álbum de 14 canciones es un recorrido musical por distintos sonidos de América Latina, así como también es el primer álbum de la cantante tras el escándalo con su ex y la hija de Pepe Aguilar.

En ‘Que Disparen’, la argentina canta sobre quienes “quieren hacerle daño”, y dice: “De desearme tanto mal, el veneno los está volviendo locos. Tratan de hacerme sufrir, por la herida sangrar… y no podrán”. Además de que se describe a sí misma como “una mujer valiente, bien del alma y de la mente. Trabajando limpio y consistente”.

‘Ódiame’, por su parte, relata la perspectiva de una traición por parte de un ser querido. En ella canta: “Qué mal me hace pensar que un día yo juré por vos respeto y lealtad. En me pagaste con rencor, sin razón. Me sorprendió el disparo por detrás, sin honor”.

Además, en la dulce canción ‘Inti’, Julieta Cazzuchelli le dedica unas palabras a su hija con Christian Nodal: “Pido a un Dios que no entiendo que no te haga sufrir”.

El álbum también incluye ‘La Cueva’, ‘Dolce’ y la cumbia ‘Con Otra’, los primeros sencillos que la cantante dio a conocer. En su momento las tres canciones provocaron especulaciones en los fans sobre si eran dedicadas a Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Cazzu se sinceró sobre las canciones que escribió tras su separación de Nodal

Cazzu fue la portada de la revista Vogue México en abril de 2024. En la entrevista que concedió, la argentina se sinceró sobre las canciones que ha escrito tras su separación de Christian Nodal en mayo de 2024. Sobre ‘La Cueva’, dijo:

“Me daba mucho miedo enseñarle a la gente la canción que había hecho en el primer momento que me separé, yo no sabía lo que venía después. También es lindo recordarle a la gente que nosotros nos inspiramos de nuestras vivencias, pero esa inspiración está colmada de fantasía y de subjetividad”.

La cantante aclaró que sus canciones no tienen un significado literal: “La gente escucha estas canciones que en algunos momentos se les puede considerar que son literales, pero en realidad son la pura subjetividad mía y están envueltas en toda esta fantasía, por eso se llama inspiración y si no sería como periodismo, sería un relato real, pero la música no es así”.

