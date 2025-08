Cazzu revela por qué no le quieren rentar casa en Argentina: ¿sufre discriminación por sus tatuajes?

“Yo tengo a mi amiga Joaqui, que siempre decimos: ‘La gente no nos quiere alquilar las casas porque piensa que vamos a estar no sé haciendo (algo malo)'”, declaró y posteriormente contó la experiencia de Tokischa, otra cantante que, al igual que ella, ha sufrido discriminación.

“Decía que no le dejaban rentar un departamento en Dominicana… Me pareció terrible porque encima yo, a Toki, la conozco desde hace muchos años y no toma alcohol. Se va a dormir temprano y medita en su casa… ¿sabes que la casa de Toki es como un santuario? Tiene sus perritos, sus gatitos, su familia y la gente hace estas cosas… A mí me sigue pasando”, resaltó.