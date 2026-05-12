Christian Nodal Jueza habría ordenado a Cazzu permitir que Nodal y su hija Inti se vieran: ¿Ángela está con ellos? Según nuevos reportes, la argentina “no habría accedido voluntariamente” al encuentro entre Nodal e Inti. Supuestamente, la convivencia entre padre e hija habría sido una orden.



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Video Nodal muestra habitación de Inti: los detalles que muchos pasaron desapercibidos

El supuesto encuentro entre Christian Nodal y su hija habría sido mandato de una jueza. Según reportes de la periodista Adri Toval, Cazzu habría recibido órdenes de un magistrado para permitir que su expareja pudiera convivir con Inti, luego de que supuestamente fuera notificada de una demanda familiar interpuesta por el cantante en Jalisco, México.

Una “fuente cercana” al equipo de Nodal le habría confirmado a la costarricense que el supuesto encuentro entre padre e hija no habría sido voluntario sino más bien una orden que no habría caído muy bien a la argentina, quien desde hace días se encuentra en Houston cumpliendo con compromisos de trabajo por su ‘Latinaje Tour’.

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“De acuerdo con la fuente, lo único que me revela es que Cazzu no habría accedido voluntariamente a esta convivencia. Eso de que están diciendo de que la buena madre entregó a la niña, que se le ablandó el corazón, es totalmente mentira”, declaró el 11de mayo.

“Según lo que me dice mi fuente es que fue una jueza quien ordenó que la menor pudiera compartir tiempo con su padre Christian Nodal en el marco del proceso legal que mantienen ambas partes. Así que sí, la niña ya vio a su papá”, insistió.

Ángela Aguilar estaría feliz por encuentro de Nodal con su hija

La periodista refirió que el aparente encuentro entre Nodal con Inti se habría dado “a mediodía” del martes 11 de mayo, situación que tendría muy “feliz” a Ángela Aguilar.

“El artista ya se encuentra conviviendo con su hija. Yo pregunté si estaba Ángela Aguilar y lo único que me compartió es que la situación se está manejando con absoluto hermetismo”, dijo.

“Me dicen que tanto Nodal como Ángela Aguilar se encuentran muy felices. Nodal está muy feliz. Ya vio a la niña (…) a su hija. Lo normal, en este tipo de convivencia, lo habitual, es que estén acompañados de niñeras o personal de seguridad. Pero sí, la niña ya está con Christian Nodal”, sentenció.

Nodal habría vuelto a visitar a su hija por segunda ocasión

Este miércoles 12 de mayo, Javier Ceriani reportó que “otra vez” a “mediodía”, Nodal habría vuelto al hotel donde se estaría hospedando Cazzu en Houston para convivir nuevamente con Inti.

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“Nodal está en el hotel de Julieta en este instante viendo a Inti por segundo día consecutivo”, declaró en su show.