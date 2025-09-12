Cazzu intriga con misterioso mensaje en medio de la polémica con Nodal: “Qué decadencia la mía”
La cantante compartió un misterioso texto en sus redes. Según algunos internautas, el manuscrito se trataría de una metáfora de su pasado.
Cazzu desató intriga con el misterioso mensaje que compartió en sus redes en medio de la polémica que enfrenta con Nodal por el bienestar de su hija Inti.
Este 11 de septiembre, la cantante compartió imágenes de un manuscrito, que algunos creen se trataría de una metáfora de su pasado.
“Nunca supe en qué momento dejé de investigar un caso y empecé a seguirla. Para algunos, es una cantante de antros. Para mí, un enigma que me arrastra”, dice la primera línea del texto.
Aunque la cantante no explica el sentido de su publicación, algunos creen que podría tratarse también de una novela audiovisual, una saga de videoclips e incluso, un álbum conceptual, ya que el manuscrito publicado en su página web es un texto narrativo literario.
Incluso, hay quienes refieren que también podría tratarse de un reflejo de la manera en que la trapera argentina habría enfrentado el escándalo tras su ruptura con Christian Nodal, ya que el manuscrito incluye frases como:
“Nunca me imaginé que podría tener tanto en común con un delincuente. Qué decadencia la mía…”, dice.
“Convencerme de lo correcto fue un segundo, el segundo más largo de mi vida”, agrega en otro de los párrafos.
De acuerdo con la publicación de Julieta Cazzuchelli, el misterio de este texto será revelado en los próximos días, ya que en su página web aparece un contador que concluiría el próximo 13 de septiembre.
La polémica con Nodal por Inti
A pesar de que Cazzu ha tratado de mantenerse al margen de la polémica que sigue a Christian Nodal tras su matrimonio con Ángela Aguilar, el pasado 2 de septiembre la cantante realizó fuertes acusaciones contra su expareja.
En el podcast ‘Se regalan dudas’, la intérprete de ‘Con Otra’ ventiló las trabas que presuntamente el padre de su hija, con ayuda de sus abogados, le habría puesto para que Inti saliera de Argentina.
A la fecha, Christian Nodal no ha dado replica a los comentarios hechos por la madre de su única hija.