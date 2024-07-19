Cazzu

Cazzu y su impresionante transformación: así se veía antes de la fama y tener una hija con Nodal

La ‘Nena Trampa’ tenía una imagen muy distinta antes de saltar a la fama y convertirse en ‘La jefa del trap’. Cazzu ahora es una reconocida estrella de la música en Argentina.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Irreconocible: así se veía Cazzu antes de ser famosa y sin tatuajes

Antes de convertirse en una reconocida estrella de la música en Argentina, de su relación con Christian Nodal y del nacimiento de su hija Inti, Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, lucía muy distinta en su juventud.

En un video que se viralizó en redes sociales el 17 de julio, se puede ver a una joven Cazzu sin rastro de tatuajes en el cuerpo e incluso, con un tono de cabello mucho más claro que el que tiene en la actualidad.

Así se veía Cazzu antes de alcanzar la fama.
Así se veía Cazzu antes de alcanzar la fama.
Imagen Cazzu Instagram / Cazzu Fans Instagram


Esta imagen de joven tierna ha ido evolucionando a través del tiempo al igual que su paso por la música. Cazzu incursionó en la música con temas de cumbia, folclore y rock.

Sin embargo, fue en 2017 que dio un radical giro a su carrera incursionando en el rap con su primer sencillo ‘Maldade$’ y, a la vez, modificar drásticamente su imagen, optando por estilos punk y góticos. Asimismo, comenzó a sumar algunos tatuajes a su cuerpo.

La evolución en el estilo de Cazzu.
La evolución en el estilo de Cazzu.
Imagen Cazzu Instagram / Mezcalent


En 2022 lanzó ‘Nena trampa’, álbum que cambió su vida completamente, ya que pudo llegar con su música a otros países. Ese mismo año, la cantante argentina tuvo su primer encuentro con Nodal, a quien conoció luego de presenciar uno de sus shows en México.

A lo largo de sus 30 años, Cazzu ha probado distintos cambios de look, algunos más drásticos que otros, pues no solo ha pintado su cabello de rubio y rojo, sino que también se ha realizado drásticos cortes como sucedió en 2021 cuando se rapó completamente.

Antes de raparse el cabello, Julieta pintó su melena de negro y comenzó a utilizar un flequillo recto, luego lo decoloró y finalmente, rapó los costados de su cabeza hasta tomar la decisión de hacerlo completamente. Mientras su cabello iba creciendo experimentó pintarlo de rosa y violeta.

Así luce Cazzu tras terminar su relación con Christian Nodal y ser mamá.
Así luce Cazzu tras terminar su relación con Christian Nodal y ser mamá.
Imagen Mezcalent / Cazzu Instagram


Tras su ruptura con Christian Nodal, Cazzu sorprendió al aparecer con una renovada imagen luego de someterse a un tratamiento estético, donde perfiló sus cejas y se realizó un lifting de pestañas.

