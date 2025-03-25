Ángela Aguilar pone 'distancia' con Pepe Aguilar: ventila “críticas” de su familia

Video Surge video de supuesto desplante de Ángela Aguilar a Nodal en México: ¿crisis de la pareja?

Ángela Aguilar se encuentra en una nueva etapa personal y profesional. Como parte de este proceso artístico, la cantante ventiló haber puesto 'distancia' con Pepe Aguilar, quien desde su debut en la música se había encargado de producir cada uno de sus discos.

En entrevista con Billboard, la esposa de Christian Nodal admitió que, por primera vez, será ella quien se encargue absolutamente de toda la producción de su nuevo álbum, dejando al descubierto que, en ocasiones, la experiencia de esa responsabilidad le resulta “aterradora”.

“Dudé mucho de mí misma porque nunca antes había (producido), pero estoy descubriendo cómo quiero que sea mi sonido. Al principio tenía miedo, pero ahora sé que este álbum es mío. También es aterrador pensar que si le va bien, es gracias a mí, pero si le va mal, también será por mi culpa”, contó este 24 de marzo.

Ángela Aguilar aclaró que la distancia con su padre es simplemente artística, ya que ahora ella se está “ocupando de los arreglos, eligiendo las canciones, dirigiéndome vocalmente”.

“Ha sido un proceso de prueba y error (…) Todavía estoy descubriendo quién quiero ser y qué quiero decir”, insistió.

Ventila “críticas” de su familia

Ángela Aguilar aseguró que esta decisión la tomó en conjunto con su familia, quienes no solo le han expresado su apoyo sino también la han ayudado a mejorar.

“Mi papá es el más macho de todos, pero me dice: ‘Vas, mijita. Tú puedes hacerlo’. O me dice: ‘No estás cantando lo suficientemente bien, tienes que mejorar’. Eso te prepara para enfrentarte al mundo”, dijo.

Incluso, señaló que tanto Pepe Aguilar como Aneliz Álvarez tratan de hacerle "críticas constructivas", lo que ella, de cierta manera, agradece porque "hay muchos aduladores en la industria".