Ángela Aguilar pone 'distancia' con Pepe Aguilar: ventila “críticas” de su familia
La esposa de Christian Nodal se sinceró sobre su “nueva etapa” personal y profesional, aludiendo que el cambio de look forma parte de una “nueva yo”.
Ángela Aguilar se encuentra en una nueva etapa personal y profesional. Como parte de este proceso artístico, la cantante ventiló haber puesto 'distancia' con Pepe Aguilar, quien desde su debut en la música se había encargado de producir cada uno de sus discos.
En entrevista con Billboard, la esposa de Christian Nodal admitió que, por primera vez, será ella quien se encargue absolutamente de toda la producción de su nuevo álbum, dejando al descubierto que, en ocasiones, la experiencia de esa responsabilidad le resulta “aterradora”.
“Dudé mucho de mí misma porque nunca antes había (producido), pero estoy descubriendo cómo quiero que sea mi sonido. Al principio tenía miedo, pero ahora sé que este álbum es mío. También es aterrador pensar que si le va bien, es gracias a mí, pero si le va mal, también será por mi culpa”, contó este 24 de marzo.
Ángela Aguilar aclaró que la distancia con su padre es simplemente artística, ya que ahora ella se está “ocupando de los arreglos, eligiendo las canciones, dirigiéndome vocalmente”.
“Ha sido un proceso de prueba y error (…) Todavía estoy descubriendo quién quiero ser y qué quiero decir”, insistió.
Ventila “críticas” de su familia
Ángela Aguilar aseguró que esta decisión la tomó en conjunto con su familia, quienes no solo le han expresado su apoyo sino también la han ayudado a mejorar.
“Mi papá es el más macho de todos, pero me dice: ‘Vas, mijita. Tú puedes hacerlo’. O me dice: ‘No estás cantando lo suficientemente bien, tienes que mejorar’. Eso te prepara para enfrentarte al mundo”, dijo.
Incluso, señaló que tanto Pepe Aguilar como Aneliz Álvarez tratan de hacerle "críticas constructivas", lo que ella, de cierta manera, agradece porque "hay muchos aduladores en la industria".
“Es crítica constructiva… No nos vemos tan seguido, así que cuando lo hacemos, es como, wow, definitivamente me ponen al día con sus comentarios. Estoy en el estudio trabajando en mi nuevo álbum y le mostré a mi mamá una de las canciones — era literalmente un demo en una nota de voz — y mi mamá me dijo: ‘Tienes que abrir la boca cuando cantas porque no entiendo lo que estás diciendo’. Y mi papá es igual. Realmente me ayuda. No quiero que la gente me diga que algo está bien cuando no lo está. Hay muchos aduladores en la industria, así que lo mejor del mundo es tener toda una familia que forma parte de esta vida artística”, sentenció la artista, quien recibirá el premio Breakthrough (Revelación) de Billboard Women in Music 2025 el próximo 29 de marzo.