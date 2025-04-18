Muertes de famosos

Revelan causa de muerte de la estrella de ‘American Idol’ a un mes de su “inesperado” fallecimiento

El cantante Doug Kiker falleció a inicios de marzo, a los 32 años. De acuerdo con los reportes, los expertos forenses ya determinaron qué ocasionó que perdiera la vida.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
La causa de muerte de la estrella de ‘American Idol’, Doug Kiker, fue revelada a un mes de su sorpresivo fallecimiento, a los 32 años.

El artista perdió la vida “por una sobredosis de opioides” se indica en el informe del médico forense de la ciudad y el condado de Denver, de acuerdo con TMZ este 18 de abril.

El medio detalla que ‘El basurero cantante’, como era conocido, sucumbió “por los efectos tóxicos combinados del fentanilo, la metadona y las anfetaminas, junto con el consumo reciente de cocaína”.

Su deceso ha sido dictaminado como “accidental” por las autoridades. Se desconoce si se realizarán más investigaciones en torno a lo que pasó.

Fue el 12 de marzo cuando las hermanas de la estrella, Angela Evans y Donna Kiker Carrillos-Ramirez, compartieron la noticia de su pérdida en Facebook.

“¡Era tan querido y será extrañado por muchos! Ahora estás cantando con los ángeles, ‘Bubba’”, se lee en uno de sus mensajes.

El GoFundMe, crearon una página para donaciones pues, explicaron, lo ocurrido “fue completamente inesperado” y necesitaban dinero para despedirlo como se merecía.

En entrevista con el sitio web, Valerie Cook, su exprometida, puntualizó que él pereció el lunes 10 de marzo, pero no ahondó al respecto.

Doug Kiker estuvo hospitalizado

Tras conocerse lo ocurrido, el portal dio a conocer, citando “fuentes policiales”, que presuntamente, a inicios de marzo, un peatón vio en las calles de Denver a Doug Kiker.

La persona, no identificada, habría informado al 911 sobre él, supuestamente preocupado por su apariencia, pensando que podría haber sufrido por una dosis excesiva de drogas.

Los paramédicos respondieron y lo llevaron rápidamente a un hospital, donde murió cinco días más tarde, expone el reporte.

Doug Kiker, el hombre que impactó a Katy Perry

El nacido en Alabama compitió en la temporada 18 de ‘American Idol’, en 2020, donde se ganó su famoso apodo gracias a su empleo como trabajador de limpieza.

Su audición, interpretando ‘Bless the Broken Road’, conmovió hasta las lágrimas a Katy Perry, entonces jueza del concurso.

Aunque lo eliminaron en la siguiente ronda luego de entonar ‘Ain’t No Mountain High Enough’, lo invitaron posteriormente para presentarse, vía virtual, con Rascal Flatts.

En 2022, se estrenó la cinta independiente ‘Garbage men’, en la cual Doug Kiker encarnó a una versión ficticia de sí mismo.

