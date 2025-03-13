Muertes de famosos

Muere estrella de ‘American Idol’ a los 32 años: su familia clama por ayuda

La familia del cantante Doug Kiker, conocido como 'The Garbage Man', dio a conocer la noticia de su fallecimiento. Tras lo sucedido, su hermana explicó por qué requieren apoyo.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Gene Hackman falleció una semana después que su esposa: ella murió de raro virus

Doug Kiker, quien saltó a la fama tras concursar en el popular programa estadounidense ‘American Idol’, ha muerto a los 32 años.

La noticia fue dada a conocer por sus hermanas, Angela Evans y Donna Kiker Carrillos-Ramirez, mediante Facebook este miércoles 12 de marzo.

“¡Era tan querido y será extrañado por muchos! Ahora estás cantando con los ángeles, ‘Bubba’”, escribió Evans.

La muerte de Doug Kiker fue revelada por su hermana Angela Evans.
Imagen Angela Evans/Facebook


Por su parte, Donna indicó: “Recibí la llamada que nadie quiere. Hoy perdimos a una persona increíble. Tenía una sonrisa enorme y sabía cómo hacerte reír”.

“Mis padres hicieron un trabajo increíble con él”, aseveró para luego concluir su misiva: “Vuela alto. Saluda a la abuela”.

En entrevista con TMZ, Valerie Cook, exprometida del artista, detalló que él falleció el lunes 10 de marzo, pero tampoco compartió qué le ocurrió.

Familia de Doug Kiker clama por ayuda

En medio de su duelo, Donna Kiker Carrillos-Ramirez creó una página para donaciones en GoFundMe con el propósito de obtener donaciones económicas.

En un ‘post’ de la mencionada red social, Angela Evans explicó que el deceso de Doug Kiker “fue completamente inesperado” por lo que no estaban preparados.

“Vamos a necesitar un poco de ayuda para trasladarlo a casa desde Denver, Colorado, y ser capaces de darle la despedida que no sólo él, sino cualquier gente merece”, señaló.

Ella además aseveró que cualquier contribución que reciban será destinada a los gastos funerarios, y a necesidades financieras extras.

¿Quién era Doug Kiker?

Doug Kiker nació en el estado de Alabama. Concursó en la temporada 18 de ‘American Idol’, tras lo que fue conocido como ‘El basurero cantante’.

En su primera participación, él hizo llorar a la juez Katy Perry con su interpretación de la canción ‘Bless the broken road’, de Rascal Flatts.

Fue eliminado en la siguiente ronda tras entonar el conocido sencillo ‘Ain't no mountain high enough’ de Marvin Gaye.

Aunque quedó fuera del ‘show’, regresó para el final con una presentación virtual de tema con el que audicionó.

Meses después, según People, él volvió a cobrar importancia debido a que lo detuvieron y acusaron bajo sospecha de violencia doméstica.

