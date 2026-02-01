Justin Bieber

Justin Bieber en los GRAMMY: regresa en calzoncillos y mostrando sus tatuajes en la ceremonia

Justin Bieber protagonizó uno de los momentos más comentados de los Premios GRAMMY 2026 al aparecer en el escenario sin camisa y vistiendo solo calzoncillos, acompañado de una guitarra morada que de inmediato encendió los ánimos del público.

Univision picture
Video Justin Timberlake y otros famosos que han sufrido las dolencias de la enfermedad de Lyme

Justin Bieber encendió el escenario de los GRAMMY este domingo 1 de febrero al aparecer sin camisa y únicamente en calzoncillos, luciendo una guitarra morada colgada del cuello y exponiendo los tatuajes de su cuerpo.

La presentación de Justin Bieber en los GRAMMY

Apenas su inconfundible voz resonó en el Crypto.com Arena, el público se vino abajo en aplausos.

No era para menos: era la primera vez en cuatro años que la superestrella del pop regresaba a cantar en la ceremonia.

Así se apareció Justin Bieber para cantar en el escenario de los GRAMMSY en su regreso a estos premios.
Imagen AP

Durante la edición 68 de los Premios GRAMMY, Bieber presentó una versión minimalista de 'Yukon', su tema nominado.

Con 31 años, el cantante competía por 4 galardones, entre ellos Álbum del Año y Álbum Vocal Pop por su proyecto de R&B 'Swag'.

Aunque 'Yukon' optaba al premio a Mejor Interpretación de R&B, terminó perdiendo frente a 'Folded' de Kehlani.

Su show íntimo contrastó con las puestas en escena de la noche: cantó suavemente frente al micrófono, con los brazos cruzados y los ojos cerrados durante casi toda la presentación... y casi sin nada de ropa.

Al finalizar, el canadiense abandonó el escenario dejando a la audiencia completamente sorprendida, mientras su esposa Hailey Bieber lo miraba dede las gradas.

Este regreso a los GRAMMY marca uno de los contados momentos en los que Bieber ha actuado en vivo desde que canceló su gira mundial Justice en 2022 debido a problemas de salud.

También está programado para encabezar el Festival de Coachella en abril próximo, lo que será su primer concierto en Estados Unidos desde entonces.

Video La respuesta de Hailey Bieber a los señalamientos de que le habría hecho brujería a Justin
