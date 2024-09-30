Justin Bieber

¿Justin nos advirtió sobre 'Diddy'? Todas las supuestas pistas en 'Yummy'

En 2020 Justin Bieber lanzó su canción 'Yummy' y en ese momento levantó sospechas sobre si era una especie de denuncia sobre los excesos del mundo del espectáculo. Cuatro años después y tras el arresto de Sean 'Diddy' Combs, el artista está de nuevo en boca de todos porque, supuestamente, la letra sí hace referencia a las polémicas 'white parties' del rapero en las que Justin habría sufrido abusos.

Mariana Rosas's profile picture
Por:Mariana Rosas
Video ¿Diddy obligaba a Justin Bieber a estar con él a los 15 años? No fue al único famoso que traumó

Tras el arresto de Sean ‘Diddy’ Combs por presunto tráfico sexual y trata de personas, entre otros delitos, han resurgido las pruebas de su controversial amistad con Justin Bieber.

El cantante conoció a Puff Daddy cuando apenas era un adolescente y muchos fans creen que fue víctima de abuso por parte del rapero y que las señales de esto se encuentran en 'Yummy'. Estas son todas las supuestas referencias que la canción de Justin Bieber hace sobre las polémicas fiestas de Sean 'Diddy' Combs.

La extraña promoción de ‘Yummy’ de Justin Bieber

A principios de 2020, Justin Bieber lanzó su canción ‘Yummy’. El single recibió críticas mixtas y no llegó a ser el éxito en listas que se esperaba.

El cantante la promocionó de una forma muy particular: en su Instagram, publicó múltiples fotos de niños y bebés bajo el hashtag ‘Yummy’, aun cuando la letra de la canción no habla sobre la infancia ni nada similar.

Feed de Justin Bieber, promoción de 'Yummy'
Feed de Justin Bieber, promoción de 'Yummy'
Imagen Instagram

El video musical de ‘Yummy’ de Bieber

Lo más comentado de la canción ‘Yummy’ fue, desde su estreno, el video musical.

#1 El video de 'Yummy' es una fiesta con adultos millonarios

En este aparece Justin Bieber en un restaurante, acompañado de personas mucho mayores que él. Los hombres y mujeres a su alrededor llevan vestimenta elegante, mientras que Justin viste un conjunto deportivo rosa. Los comensales del video parecerían representar una fiesta de élite, como las 'white parties' que organizaba 'Diddy' Combs.

Imagen Youtube

#2 El outfit de Justin Bieber en el video de 'Yummy'

Las autoridades incautaron más de 1,000 botellas de aceite de bebé en la mansión de Sean 'Diddy' Combs, que supuestamente eran utilizadas en sus fiestas en donde había abuso sexual. Según los fans de Justin Bieber, el conjunto rosa que utiliza en el video de 'Yummy' les recuerda mucho a dichos aceites.

El outfit de Justin Bieber en el video de 'Yummy'
El outfit de Justin Bieber en el video de 'Yummy'
Imagen OBB Pictures

#3 Los invitados que aparecen en 'Yummy' disfrutan los excesos

Posteriormente, los invitados disfrutan de un tremendo festín. De hecho, su manera de comer es excesiva y desagradable, pues parece que nunca se saciarán.

Imagen YouTube

#4 Justin Bieber se queda solo en el video de 'Yummy'

Luego de que los adultos comen hasta el cansancio, Bieber aparece completamente solo, abandonado, como si se sintiera indefenso en aquella tremenda fiesta.

#5 El plato con la cara de Justin Bieber en el video de 'Yummy'

Finalmente, se revela que en los platos, debajo de toda la comida, hay una foto de Justin Bieber cuando era niño, junto con la palabra 'Yummy' que se traduce como 'delicioso'.

Imagen Video musical oficial

Justin Bieber lloró durante el rodaje del video de 'Yummy'

El rodaje del clip fue difícil para Bieber, quien lloró entre escenas, según un video recientemente revelado. De hecho, en la grabación tuvo que estar presente el coach de salud de Justin, quien dijo:

"Scooter me pidió que fuera al rodaje. Estaba detrás, viéndolo con una videocámara, y en cuanto salía lo pasaba fatal".


Los fans de Justin Bieber creen que lanzar esta canción fue doloroso para él, pues tuvo que revivir todos los abusos que supuestamente vivió en las fiestas de Sean 'Diddy' Combs.

Hasta el momento, el cantante no ha declarado nada respecto al arresto de Puff Daddy y por ahora se encuentra enfocado en su bebé Jack Blues.

