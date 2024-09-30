¿Justin nos advirtió sobre 'Diddy'? Todas las supuestas pistas en 'Yummy'

Video ¿Diddy obligaba a Justin Bieber a estar con él a los 15 años? No fue al único famoso que traumó

Tras el arresto de Sean ‘Diddy’ Combs por presunto tráfico sexual y trata de personas, entre otros delitos, han resurgido las pruebas de su controversial amistad con Justin Bieber.

El cantante conoció a Puff Daddy cuando apenas era un adolescente y muchos fans creen que fue víctima de abuso por parte del rapero y que las señales de esto se encuentran en 'Yummy'. Estas son todas las supuestas referencias que la canción de Justin Bieber hace sobre las polémicas fiestas de Sean 'Diddy' Combs.

La extraña promoción de ‘Yummy’ de Justin Bieber

A principios de 2020, Justin Bieber lanzó su canción ‘Yummy’. El single recibió críticas mixtas y no llegó a ser el éxito en listas que se esperaba.

El cantante la promocionó de una forma muy particular: en su Instagram, publicó múltiples fotos de niños y bebés bajo el hashtag ‘Yummy’, aun cuando la letra de la canción no habla sobre la infancia ni nada similar.

El video musical de ‘Yummy’ de Bieber

Lo más comentado de la canción ‘Yummy’ fue, desde su estreno, el video musical.

#1 El video de 'Yummy' es una fiesta con adultos millonarios

En este aparece Justin Bieber en un restaurante, acompañado de personas mucho mayores que él. Los hombres y mujeres a su alrededor llevan vestimenta elegante, mientras que Justin viste un conjunto deportivo rosa. Los comensales del video parecerían representar una fiesta de élite, como las 'white parties' que organizaba 'Diddy' Combs.

#2 El outfit de Justin Bieber en el video de 'Yummy'

Las autoridades incautaron más de 1,000 botellas de aceite de bebé en la mansión de Sean 'Diddy' Combs, que supuestamente eran utilizadas en sus fiestas en donde había abuso sexual. Según los fans de Justin Bieber, el conjunto rosa que utiliza en el video de 'Yummy' les recuerda mucho a dichos aceites.

#3 Los invitados que aparecen en 'Yummy' disfrutan los excesos

Posteriormente, los invitados disfrutan de un tremendo festín. De hecho, su manera de comer es excesiva y desagradable, pues parece que nunca se saciarán.

#4 Justin Bieber se queda solo en el video de 'Yummy'

Luego de que los adultos comen hasta el cansancio, Bieber aparece completamente solo, abandonado, como si se sintiera indefenso en aquella tremenda fiesta.

#5 El plato con la cara de Justin Bieber en el video de 'Yummy'

Finalmente, se revela que en los platos, debajo de toda la comida, hay una foto de Justin Bieber cuando era niño, junto con la palabra 'Yummy' que se traduce como 'delicioso'.

Justin Bieber lloró durante el rodaje del video de 'Yummy'

El rodaje del clip fue difícil para Bieber, quien lloró entre escenas, según un video recientemente revelado. De hecho, en la grabación tuvo que estar presente el coach de salud de Justin, quien dijo:

"Scooter me pidió que fuera al rodaje. Estaba detrás, viéndolo con una videocámara, y en cuanto salía lo pasaba fatal".



Los fans de Justin Bieber creen que lanzar esta canción fue doloroso para él, pues tuvo que revivir todos los abusos que supuestamente vivió en las fiestas de Sean 'Diddy' Combs.