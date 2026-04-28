Carolina Flores Gómez

“El bebé está en peligro”: supuestos tíos de Carolina Flores reprueban que su hijo esté con el padre

Cinthia y Javier, quienes se identifican como tíos de la difunta modelo, aseguraron que el hijo de ella no debería de estar bajo el cuidado de su padre, Alejandro Sánchez. Estas son sus razones.

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Por:Univision
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Video El video que mostraría que suegra de ex reina de belleza le quitó la vida: “¿Qué hiciste, loca?”

Cinthia y Javier Flores, quienes se identifican como tíos de Carolina Flores, expresaron su preocupación por el hijo de la ex reina de belleza, ahora que está bajo el cuidado de su padre.

La modelo fue asesinada presuntamente por su suegra, Erika Guadalupe Herrera, el 15 de abril en la Ciudad de México, y Alejandro Sánchez se quedó a cargo del bebé desde ese momento.

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“En estos momentos el niño se encuentra con su papá. Yo sé que él está cuidado y atendido, y yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, sólo buscamos que se haga justicia”, dijo Reyna Gómez el sábado pasado, durante la marcha que organizó para pedir justicia para su hija.

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Familia de Carolina Flores consideran que su bebé “está en peligro” con Alejandro Sánchez

En entrevista con el ‘youtuber’ Fabián Pasos, conocido como ‘Mafian’, Cinthia y Javier Flores manifestaron preocupación porque el bebé se encuentre con Alejandro Sánchez.

“Se le tiene que alejar de ese bebé. El bebé está en peligro”, expresó Javier. “Por su falta de reacción y lo desorientado mental”.

“Aparte de eso, tener una madre loca por allá, que estás encubriendo”, explicó.

Él indicó que Reyna Gómez, mamá de Carolina, “debe pelear para obtener al bebé” y no dejárselo a su yerno, como hasta el momento.

Además, instó a su excuñada a ver el video del crimen que fue publicado por Grupo Reforma y el periodista Carlos Jiménez, pues ella afirmó que no lo haría, en una publicación de Facebook realizada el 22 de abril: “Viendo el video no vas a tener dudas y no le vas a creer a este tipo”.

“Somos familia y todos queremos justicia para Carolina, y vamos a estar hasta el final apoyando y tratando de hacer… o sea, esto no lo estamos haciendo con afán de ningún tipo, más que la justicia y el bienestar de ese bebé”, enunció Cinthia.

A la fecha, las autoridades mexicanas no han dado a conocer oficialmente que estén investigando a Sánchez en relación con el feminicidio de su esposa.

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