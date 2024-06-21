Carlos Rivera

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez quieren tener otro bebé: "Estamos en ello"

El cantante Carlos Rivera y su esposa, Cynthia Rodríguez, están buscando ser padres por segunda ocasión. Su primer hijo, León, nació en agosto del año pasado.

Univision picture
Por:Univision
Video Cynthia Rodríguez aclara si se dedicará a ser mamá de tiempo completo o regresará a la TV

El cantante Carlos Rivera y su pareja, Cynthia Rodríguez, están buscando ser padres por segunda ocasión.

En una entrevista reciente en el programa Sale el Sol’, retomada por Telediario este 21 de junio, Rivera compartió su deseo de ampliar la familia y expresó: “Nos encantaría volver a ser papás. Si Dios quiere, estamos en ello”.

PUBLICIDAD

Rivera también afirmó que disfruta todos los momentos que pasa con su bebé y destacó su sonrisa y cómo lo mira: "Me mira con una mirada que me lleva al universo", contó.

Más sobre Carlos Rivera

Hijo de Carlos Rivera tiene 2 años y ya va a la escuela: Cynthia Rodríguez revela por qué lo enviaron tan pronto
2 mins

Hijo de Carlos Rivera tiene 2 años y ya va a la escuela: Cynthia Rodríguez revela por qué lo enviaron tan pronto

Univision Famosos
Una mujer señala a Carlos Rivera de no haber querido cantar en su boda por ser lésbica
0:56

Una mujer señala a Carlos Rivera de no haber querido cantar en su boda por ser lésbica

Univision Famosos
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez recibieron inesperado consejo del papa Francisco: ¿qué les dijo?
2 mins

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez recibieron inesperado consejo del papa Francisco: ¿qué les dijo?

Univision Famosos
Famosos hispanos con el papa Francisco: la icónica 'selfie' con J Balvin hasta el beso a hija de Salma Hayek
1:37

Famosos hispanos con el papa Francisco: la icónica 'selfie' con J Balvin hasta el beso a hija de Salma Hayek

Univision Famosos
¿Bebé en camino?: esposa de Carlos Rivera hace inesperada confesión
1 mins

¿Bebé en camino?: esposa de Carlos Rivera hace inesperada confesión

Univision Famosos
Carlos Rivera se viste de luto por muerte de ser querido: recuerda el último abrazo que le dio
1 mins

Carlos Rivera se viste de luto por muerte de ser querido: recuerda el último abrazo que le dio

Univision Famosos
Carlos Rivera revela a quién se parece su hijo y explica por qué no muestra su carita en redes
1 mins

Carlos Rivera revela a quién se parece su hijo y explica por qué no muestra su carita en redes

Univision Famosos
Carlos Rivera comparte tierna fotografía de su hijo León en triste día para su “corazón”
2 mins

Carlos Rivera comparte tierna fotografía de su hijo León en triste día para su “corazón”

Univision Famosos
Carlos Rivera y su esposa celebran en grande el primer año de su hijo: se revela en qué se parece al cantante
3 mins

Carlos Rivera y su esposa celebran en grande el primer año de su hijo: se revela en qué se parece al cantante

Univision Famosos
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez de luto: despiden a su "bebé" con una promesa
1 mins

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez de luto: despiden a su "bebé" con una promesa

Univision Famosos

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebró su primer Día del Padre con el pequeño León

Desde que se convirtieron en padres en agosto de 2023, han compartido momentos tiernos junto a su hijo León, y Carlos Rivera ha expresado su felicidad como padre primerizo.

El más reciente del cantante fue publicado el pasado 16 de junio por el Día del Padre. El intérprete presumió la sorpresa que su esposa preparó junto al bebé.

"Muy temprano regresamos a casa y me reciben con la sorpresa más hermosa. Desde hace 10 meses el mundo es mas bonito, mi vida tiene otro sentido y se resume en alegría cada vez que me miras a los ojos con tu mirada profunda llena de universos. Has llegado para enseñarme la verdadera belleza de la vida. Que fortuna ser tu papá mi pequeño León. Gracias a ti y a mami @cynoficial por la sorpresa. Los amo", se lee en su post de Instagram.

Carlos Rivera celebró su primer Día del Padre con el pequeño León.
Carlos Rivera celebró su primer Día del Padre con el pequeño León.
Imagen Carlos Rivera/Instagram


Cynthia Rodríguez respondió a la publicación con un cariñoso mensaje: "¡Eres el mejor papá del mundo! Que afortunados somos Leoncito y yo. Te mereces todo, te amamos".

El nacimiento de León, su primer hijo

León, el primer hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez nació el 3 de agosto de 2023. La pareja se sometió a un tratamiento in vitro para traerlo al mundo.

El bebé pesó 3.360 kg y midió 51 centímetros. "Pensamos que pesaba más porque está muy larguito; tiene brazos y piernas muy largas, por esto ya no le queda nada de new born, ya nos fuimos al 0 y 3 meses”, contó Cynthia en sus historias de Instagram tres días después de dar a luz.

Relacionados:
Carlos RiveraFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD