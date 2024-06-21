Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez quieren tener otro bebé: "Estamos en ello"

Video Cynthia Rodríguez aclara si se dedicará a ser mamá de tiempo completo o regresará a la TV

El cantante Carlos Rivera y su pareja, Cynthia Rodríguez, están buscando ser padres por segunda ocasión.

En una entrevista reciente en el programa Sale el Sol’, retomada por Telediario este 21 de junio, Rivera compartió su deseo de ampliar la familia y expresó: “Nos encantaría volver a ser papás. Si Dios quiere, estamos en ello”.

Rivera también afirmó que disfruta todos los momentos que pasa con su bebé y destacó su sonrisa y cómo lo mira: "Me mira con una mirada que me lleva al universo", contó.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebró su primer Día del Padre con el pequeño León

Desde que se convirtieron en padres en agosto de 2023, han compartido momentos tiernos junto a su hijo León, y Carlos Rivera ha expresado su felicidad como padre primerizo.

El más reciente del cantante fue publicado el pasado 16 de junio por el Día del Padre. El intérprete presumió la sorpresa que su esposa preparó junto al bebé.

"Muy temprano regresamos a casa y me reciben con la sorpresa más hermosa. Desde hace 10 meses el mundo es mas bonito, mi vida tiene otro sentido y se resume en alegría cada vez que me miras a los ojos con tu mirada profunda llena de universos. Has llegado para enseñarme la verdadera belleza de la vida. Que fortuna ser tu papá mi pequeño León. Gracias a ti y a mami @cynoficial por la sorpresa. Los amo", se lee en su post de Instagram.

Carlos Rivera celebró su primer Día del Padre con el pequeño León.



Cynthia Rodríguez respondió a la publicación con un cariñoso mensaje: "¡Eres el mejor papá del mundo! Que afortunados somos Leoncito y yo. Te mereces todo, te amamos".

El nacimiento de León, su primer hijo

León, el primer hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez nació el 3 de agosto de 2023. La pareja se sometió a un tratamiento in vitro para traerlo al mundo.