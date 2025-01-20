Carlos Rivera

Carlos Rivera se viste de luto por muerte de ser querido: recuerda el último abrazo que le dio

El cantante empleó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de despedida a su ser querido.

Por:
Elizabeth González.
Carlos Rivera atraviesa por un momento difícil. El cantante reveló en sus redes sociales que se encuentra de luto por la muerte de un ser querido.

El esposo de Cynthia Rodríguez compartió en su cuenta de Instagram el fallecimiento de la Madre Pedra, quien fue un pilar importante en su educación en Huamantla, Tlaxcala, México, por lo que le dedicó un sentido mensaje.

“Con profunda tristeza me entero que nuestra queridísima Madre Petra se ha ido al cielo. No hay duda que es así. Una gran mujer, fuerte y entregada al servicio a Dios y a la educación en Huamantla”, escribió el domingo 19 de enero en Instagram.

“Cuantas generaciones la recordaremos con tanto cariño, fue directora del Colegio Juana de Arco desde que se tiene memoria. Ahí estudiamos todos mis hermanos y yo”, agregó.

En su sentida despedida, Carlos Rivera compartió varias fotografías y en ellas, recordó el último abrazo que le dijo a la Madre Petra, a quien tuvo oportunidad de ver durante la grabación de la película 'Mi música, mi tierra', de Disney Plus.

“Que alegría me da haberme reencontrado con ella para grabar, ‘Mi música, mi tierra’, de Disney Plus y poder darle ese gran abrazo", expresó.

Carlos Rivera no reveló la causa del fallecimiento de su ser querido. Sin embargo, puntualizó en su publicación de Instagram que: "La recordaremos por siempre. Descanse en paz".


