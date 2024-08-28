Carlos Rivera

Carlos Rivera comparte tierna fotografía de su hijo León en triste día para su “corazón”

El cantante publicó una imagen en la que se deja ver con su pequeño retoño. Él eligió una fecha especial para compartir la postal. Desde que el bebé nació, tanto el artista como su esposa han cuidado lo que difunden sobre él en redes sociales.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Cynthia Rodríguez reveló si su hijo León se parece a ella o a Carlos Rivera

Carlos Rivera ha mantenido en casi completa privacidad su vida personal, principalmente lo que corresponde a su hijo, León, a quien comparte con su esposa Cynthia Rodríguez.

Sin embargo, este 27 de agosto, el cantante sorprendió al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se deja ver con su retoño.

PUBLICIDAD

Carlos Rivera se presume con León

El intérprete de ‘Te esperaba’ subió a su ‘feed’ de la red social una instantánea en la que aparece cargando a León.

Ambos están de espaldas a la cámara, por lo que, como ya es costumbre, el rostro del pequeño de un año no se alcanza a apreciar.

La imagen aparentemente está modificada digitalmente para que el dúo esté frente a un altar que honra la memoria del padre del artista.

Más sobre Carlos Rivera

Hijo de Carlos Rivera tiene 2 años y ya va a la escuela: Cynthia Rodríguez revela por qué lo enviaron tan pronto
2 mins

Hijo de Carlos Rivera tiene 2 años y ya va a la escuela: Cynthia Rodríguez revela por qué lo enviaron tan pronto

Univision Famosos
Una mujer señala a Carlos Rivera de no haber querido cantar en su boda por ser lésbica
0:56

Una mujer señala a Carlos Rivera de no haber querido cantar en su boda por ser lésbica

Univision Famosos
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez recibieron inesperado consejo del papa Francisco: ¿qué les dijo?
2 mins

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez recibieron inesperado consejo del papa Francisco: ¿qué les dijo?

Univision Famosos
Famosos hispanos con el papa Francisco: la icónica 'selfie' con J Balvin hasta el beso a hija de Salma Hayek
1:37

Famosos hispanos con el papa Francisco: la icónica 'selfie' con J Balvin hasta el beso a hija de Salma Hayek

Univision Famosos
¿Bebé en camino?: esposa de Carlos Rivera hace inesperada confesión
1 mins

¿Bebé en camino?: esposa de Carlos Rivera hace inesperada confesión

Univision Famosos
Carlos Rivera se viste de luto por muerte de ser querido: recuerda el último abrazo que le dio
1 mins

Carlos Rivera se viste de luto por muerte de ser querido: recuerda el último abrazo que le dio

Univision Famosos
Carlos Rivera revela a quién se parece su hijo y explica por qué no muestra su carita en redes
1 mins

Carlos Rivera revela a quién se parece su hijo y explica por qué no muestra su carita en redes

Univision Famosos
Carlos Rivera y su esposa celebran en grande el primer año de su hijo: se revela en qué se parece al cantante
3 mins

Carlos Rivera y su esposa celebran en grande el primer año de su hijo: se revela en qué se parece al cantante

Univision Famosos
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez de luto: despiden a su "bebé" con una promesa
1 mins

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez de luto: despiden a su "bebé" con una promesa

Univision Famosos
Así fue el apasionado beso de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en pleno concierto
1 mins

Así fue el apasionado beso de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en pleno concierto

Univision Famosos

Carlos Rivera colocó un mensaje para subtitular la imagen. Gracias a él, confirmó que su ‘post’ era por el aniversario luctuoso de su progenitor, don José Gonzalo Gilberto Rivera.

“Dos años sin ti, papito”, escribió. “Desde aquí te amamos todos y te recordamos siempre con el corazón. Viven en todos nosotros”.

Carlos Rivera recordó, junto a su hijo León, a su difunto papá.
Carlos Rivera recordó, junto a su hijo León, a su difunto papá.
Imagen Carlos Rivera/Instagram

Los usuarios de la plataforma no perdieron la oportunidad de expresarle al exAcadémico su apoyo en esta significativa fecha.

“Abrazo con todo mi cariño”, “Él les cuida desde el cielo”, “Allá arriba está tu fan incondicional, tu más grande admirador”, se lee en los comentarios.

El señor José falleció en 2022. El diario El Sol de Tlaxcala informó entonces, citando fuentes cercanas, que él habría sufrido un ataque al miocardio.

El también compositor no se encontraba en México en ese momento pues estaba realizando una gira profesional en el continente europeo.

Carlos Rivera confesó la “pesadilla” que atravesó por la muerte de su papá

Meses después de su pérdida, Carlos Rivera se sinceró acerca de lo complicado que le resultó la situación estando tan lejos.

“Fue una pesadilla horrible porque estaba en Tenerife, en España, a punto de grabar un programa. Me entero a las 12 de la noche de allá, por lo tanto, no podía ya salir de la isla”, dijo en entrevista con ‘Ventaneando’.

PUBLICIDAD

“Me acuerdo lo mal que yo lo estaba pasando porque lo único que quería era llegar a ver a mi papá. Al final, logré llegar un día y medio después”, agregó.

Tras el deceso, el juez de Quién Es La Máscara dedicó una misiva a don José Gonzalo vía Instagram: “¿Cómo soltar a mi mejor amigo?”.

“Quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso”, sentenció como si le hablara directamente.

“Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome ‘mi niño’”, manifestó.

Carlos Rivera dedicó emotivas palabras a su papá tras su muerte.
Carlos Rivera dedicó emotivas palabras a su papá tras su muerte.
Imagen Carlos Rivera/Instagram
Relacionados:
Carlos RiveraHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD