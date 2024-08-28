Carlos Rivera comparte tierna fotografía de su hijo León en triste día para su “corazón”

Video Cynthia Rodríguez reveló si su hijo León se parece a ella o a Carlos Rivera

Carlos Rivera ha mantenido en casi completa privacidad su vida personal, principalmente lo que corresponde a su hijo, León, a quien comparte con su esposa Cynthia Rodríguez.

Sin embargo, este 27 de agosto, el cantante sorprendió al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se deja ver con su retoño.

Carlos Rivera se presume con León

El intérprete de ‘Te esperaba’ subió a su ‘feed’ de la red social una instantánea en la que aparece cargando a León.

Ambos están de espaldas a la cámara, por lo que, como ya es costumbre, el rostro del pequeño de un año no se alcanza a apreciar.

La imagen aparentemente está modificada digitalmente para que el dúo esté frente a un altar que honra la memoria del padre del artista.

Carlos Rivera colocó un mensaje para subtitular la imagen. Gracias a él, confirmó que su ‘post’ era por el aniversario luctuoso de su progenitor, don José Gonzalo Gilberto Rivera.

“Dos años sin ti, papito”, escribió. “Desde aquí te amamos todos y te recordamos siempre con el corazón. Viven en todos nosotros”.

Carlos Rivera recordó, junto a su hijo León, a su difunto papá. Imagen Carlos Rivera/Instagram

Los usuarios de la plataforma no perdieron la oportunidad de expresarle al exAcadémico su apoyo en esta significativa fecha.

“Abrazo con todo mi cariño”, “Él les cuida desde el cielo”, “Allá arriba está tu fan incondicional, tu más grande admirador”, se lee en los comentarios.

El señor José falleció en 2022. El diario El Sol de Tlaxcala informó entonces, citando fuentes cercanas, que él habría sufrido un ataque al miocardio.

El también compositor no se encontraba en México en ese momento pues estaba realizando una gira profesional en el continente europeo.

Carlos Rivera confesó la “pesadilla” que atravesó por la muerte de su papá

Meses después de su pérdida, Carlos Rivera se sinceró acerca de lo complicado que le resultó la situación estando tan lejos.

“Fue una pesadilla horrible porque estaba en Tenerife, en España, a punto de grabar un programa. Me entero a las 12 de la noche de allá, por lo tanto, no podía ya salir de la isla”, dijo en entrevista con ‘Ventaneando’.

“Me acuerdo lo mal que yo lo estaba pasando porque lo único que quería era llegar a ver a mi papá. Al final, logré llegar un día y medio después”, agregó.

Tras el deceso, el juez de Quién Es La Máscara dedicó una misiva a don José Gonzalo vía Instagram: “¿Cómo soltar a mi mejor amigo?”.

“Quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso”, sentenció como si le hablara directamente.

“Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome ‘mi niño’”, manifestó.