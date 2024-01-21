Bebés famosos

Así fue el bautizo del hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez: en una hacienda y con 'El Rey León'

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebraron este fin de semana el bautizo de su hijo León en México. La fiesta se llevó a cabo en una hacienda.

Este sábado 20 de enero, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebraron el bautismo de su hijo León en Huamantla, Tlaxcala, según reportes de medios mexicanos e imágenes que inundaron las redes sociales y que fueron compartidas por algunos invitados.

Los detalles del bautismo del hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

La pareja optó por una temática única: 'El Rey León' ('The Lion King'), en honor a la obra de teatro que catapultó a Carlos Rivera. De hecho, el nombre del niño también haría una aparente alusión a esta cinta.

La decoración, cargada de lujo y esplendor, transportó a los asistentes a la sabana africana, hogar del icónico 'Rey León'.

La temática de la fiesta del bautismo del bebé de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez fue sobre la película y obra de teatro musical 'El Rey León'.
Imagen Cynthia Rodríguez/Instagram

Desde grandes jirafas hasta rinocerontes imponentes, elefantes majestuosos y leones, las enormes figuras que decoraban el lugar recrearon a la perfección el universo mágico de la película en cuestión.

El evento, que se llevó a cabo al interior de una imponente hacienda en Tlaxcala, de donde es oriundo el cantante, dejó sorprendidos a sus invitados, según una reseña del portal de la cadena TV Azteca.

Cynthia Rodríguez compartió detalles de la decoración de la fiesta del bautismo de su hijo León.
Imagen Cynthia Rodríguez/Instagram


Cynthia Rodríguez, esposa del cantante, compartió algunos detalles de la celebración en sus redes sociales, incluyendo una serie de imponentes arreglos y figuras que mandaron a hacer para el festejo.

Según un video difundido por TVyNovelas a través de Instagram y el periodista Hugo Alexander Maldonado, hubo un momento en que Carlos Rivera y la madre de su hijo se pusieron a bailar en medio de la pista y él cantó de manera espontánea, causando júbilo entre los asistentes.

La pareja anunció el nacimiento de su bebé en agosto pasado. El embarazo de la presentadora se dio a través de un tratamiento in vitro, según han dicho públicamente.

