Hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez sorprende al aparecer en concierto del cantante: foto

Cynthia Rodríguez celebró el cumpleaños 38 de Carlos Rivera con una romántica publicación en la que presumió la presencia de su hijo León, de 7 meses, en uno de los conciertos que el cantante ofreció hace unos días en la Ciudad de México.

Los tiempos en los que no había rastro uno del otro en sus respectivas redes sociales parecen haber quedado atrás, pues tras su boda, en junio del 2022, tanto Carlos Rivera como Cynthia Rodríguez han compartido con sus seguidores algunos detalles de su historia de amor.

El cumpleaños del intérprete fue el pretexto para que la conductora, de 39 años, lanzara una publicación de felicitación en la que destacó “que fortuna la mía de acompañarte en cada logro, ser testigo de tu talento, entrega y el amor hacia cada una de las personas que hacen posible tu éxito”.

Cynthia acompañó su dedicatoria con fotografías en las que mostró parte de las celebraciones a Carlos Rivera, quien posa con una decoración de globos al fondo y una más en pleno Auditorio Nacional.

En una de ellas se puede ver también al pequeño León de espaldas en uno de los conciertos que su papá ofreció en la Ciudad de México.

León, hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, en concierto de su papá. Imagen Cynthia Rodríguez/Instagram



“Leoncito se emocionó mucho de verte en el escenario, siempre estaremos listos para aplaudirte y disfrutar cada show como si fuera el primero de nuestras vidas”, escribió la presentadora.

El cantante no tardó en responder a la publicación: “Todo lo mejor y más hermoso de mi vida ha sido a tu lado. Eres mi regalo de Dios. ¡Te amo por siempre!”.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera no muestran el rostro de su hijo

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han sido muy cuidadosos con la privacidad de su hijo León, quien nació en agosto del 2023.