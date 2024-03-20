Carlos Rivera

Hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez sorprende al aparecer en concierto del cantante: foto

Cynthia Rodríguez, como pocas veces, compartió imágenes de su esposo y su hijo con motivo del cumpleaños 38 de Rivera.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video Cynthia Rodríguez estalla contra quien difundió una foto de la cara de su bebé y le dicen "no exageres"

Cynthia Rodríguez celebró el cumpleaños 38 de Carlos Rivera con una romántica publicación en la que presumió la presencia de su hijo León, de 7 meses, en uno de los conciertos que el cantante ofreció hace unos días en la Ciudad de México.

Cynthia Rodríguez muestra en fotos cómo celebraron el cumpleaños de Carlos Rivera

PUBLICIDAD

Los tiempos en los que no había rastro uno del otro en sus respectivas redes sociales parecen haber quedado atrás, pues tras su boda, en junio del 2022, tanto Carlos Rivera como Cynthia Rodríguez han compartido con sus seguidores algunos detalles de su historia de amor.

Más sobre Carlos Rivera

Hijo de Carlos Rivera tiene 2 años y ya va a la escuela: Cynthia Rodríguez revela por qué lo enviaron tan pronto
2 mins

Hijo de Carlos Rivera tiene 2 años y ya va a la escuela: Cynthia Rodríguez revela por qué lo enviaron tan pronto

Univision Famosos
Una mujer señala a Carlos Rivera de no haber querido cantar en su boda por ser lésbica
0:56

Una mujer señala a Carlos Rivera de no haber querido cantar en su boda por ser lésbica

Univision Famosos
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez recibieron inesperado consejo del papa Francisco: ¿qué les dijo?
2 mins

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez recibieron inesperado consejo del papa Francisco: ¿qué les dijo?

Univision Famosos
Famosos hispanos con el papa Francisco: la icónica 'selfie' con J Balvin hasta el beso a hija de Salma Hayek
1:37

Famosos hispanos con el papa Francisco: la icónica 'selfie' con J Balvin hasta el beso a hija de Salma Hayek

Univision Famosos
¿Bebé en camino?: esposa de Carlos Rivera hace inesperada confesión
1 mins

¿Bebé en camino?: esposa de Carlos Rivera hace inesperada confesión

Univision Famosos
Carlos Rivera se viste de luto por muerte de ser querido: recuerda el último abrazo que le dio
1 mins

Carlos Rivera se viste de luto por muerte de ser querido: recuerda el último abrazo que le dio

Univision Famosos
Carlos Rivera revela a quién se parece su hijo y explica por qué no muestra su carita en redes
1 mins

Carlos Rivera revela a quién se parece su hijo y explica por qué no muestra su carita en redes

Univision Famosos
Carlos Rivera comparte tierna fotografía de su hijo León en triste día para su “corazón”
2 mins

Carlos Rivera comparte tierna fotografía de su hijo León en triste día para su “corazón”

Univision Famosos
Carlos Rivera y su esposa celebran en grande el primer año de su hijo: se revela en qué se parece al cantante
3 mins

Carlos Rivera y su esposa celebran en grande el primer año de su hijo: se revela en qué se parece al cantante

Univision Famosos
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez de luto: despiden a su "bebé" con una promesa
1 mins

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez de luto: despiden a su "bebé" con una promesa

Univision Famosos

El cumpleaños del intérprete fue el pretexto para que la conductora, de 39 años, lanzara una publicación de felicitación en la que destacó “que fortuna la mía de acompañarte en cada logro, ser testigo de tu talento, entrega y el amor hacia cada una de las personas que hacen posible tu éxito”.

Cynthia acompañó su dedicatoria con fotografías en las que mostró parte de las celebraciones a Carlos Rivera, quien posa con una decoración de globos al fondo y una más en pleno Auditorio Nacional.

En una de ellas se puede ver también al pequeño León de espaldas en uno de los conciertos que su papá ofreció en la Ciudad de México.

León, hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, en concierto de su papá.
León, hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, en concierto de su papá.
Imagen Cynthia Rodríguez/Instagram


“Leoncito se emocionó mucho de verte en el escenario, siempre estaremos listos para aplaudirte y disfrutar cada show como si fuera el primero de nuestras vidas”, escribió la presentadora.

El cantante no tardó en responder a la publicación: “Todo lo mejor y más hermoso de mi vida ha sido a tu lado. Eres mi regalo de Dios. ¡Te amo por siempre!”.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera no muestran el rostro de su hijo

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han sido muy cuidadosos con la privacidad de su hijo León, quien nació en agosto del 2023.

Aunque han compartido algunos momentos especiales relacionados con él, como el bautizo, en enero pasado, han mantenido su imagen más reservada.

Relacionados:
Carlos RiveraCynthia Rodríguez

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD