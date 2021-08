Cardi B defiende a Lizzo de los comentarios de odio que la hicieron llorar

La intérprete de ‘Truth hurts’ luchó por contener el llanto al sincerarse con su público en un ‘Instagram Live’ sobre cómo los comentarios de odio que recibe en sus cuentas de redes sociales le han estado afectando recientemente. "La gente que tiene algo malo que decir sobre ti, y en su mayor parte no hiere mis sentimientos, no me importa", expresó Lizzo en el video, y agregó, "Solo pienso cuando estoy trabajando esto duro, mi tolerancia es menor, mi paciencia es menor. Soy más sensible y me afecta".