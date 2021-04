Cardi B confiesa en la revista XXL que le pagan menos por ser "una chica de minoría"

Después de eso ha lanzado dos sencillos de su próximo disco, ' WAP', en colaboración con Megan Thee Stallion, y 'Up' , que sus fans han convertido en éxitos, pero en la entrevista dijo que todavía no tenía una fecha de lanzamiento debido a la pandemia.

“Odio enfocar todo en la raza porque la raza sí existe. La raza es real, pero odio cuando a veces la gente solo quiere ver todo desde un punto racial. Es como, a veces uno ve que la raza realmente tiene repercusiones y cosas así porque yo he visto a algunos 'influencers' que no son, sabes, como yo. 'Influencers' blancos. Y ellos están ganando mucho dinero. Y yo soy una artista integral y hay otros artistas que yo sé cuánto les pagan”, puntualizó.

Poderosa lección del pasado

“Me siento tan poderosa siendo mujer que me importa un caraj... si me llamas rapera o mujer”, puntualizó. “Sí, soy mujer”.

“No voy a mentir, tuve mucho, mucho, mucho miedo. Todos tenían mucho, mucho miedo e incluso la gente de la disquera estaban como, ‘no, todo va a estar bien’, pero yo notaba que tenían miedo”, dijo. “Solía tener mucho sueño cuando estaba embarazada. Me levantaba, vomitaba, y luego decía, ‘OK, me voy a lavar los dientes y voy a meterme a la cabina porque el tiempo se me acababa. Yo sabía que no podía pasarme de abril porque mi barriga estaba creciendo y no iba a poder hacer videos musicales”, recordó.