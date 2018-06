Cardi B presume su 'baby bump' en atrevida foto para famosa revista

La rapera Cardi B es siempre controversial y esta vez ha ido un poco más lejos. La intérprete de 'I like it', cuyo verdadero nombre es Belcalis Almanzar, ha sorprendido a sus fanáticos con una portada de revista en donde no solo ha dejado ver su avanzado embarazo a plenitud, sino que también lo ha hecho posando prácticamente desnuda, al lado de su pareja, el músico Offset (Kiari Kendrell Cephus).