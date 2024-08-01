JLo y Ben Affleck estarían a punto de solicitar su divorcio tras "puñalada" del actor a la cantante

Video JLo desconcierta con una de las hijas de Ben Affleck en medio de rumores de divorcio: esto hizo

Jennifer López y Ben Affleck “solicitarán el divorcio” luego de supuestamente no haber podido solucionar la crisis que habrían estado atravesando desde hace meses.

De acuerdo con Daily Mail, amigos de la pareja les han afirmado que ellos están avanzando con la disolución de su matrimonio pues su último intento de reconciliación en semanas recientes fracasó.

PUBLICIDAD

El medio puntualiza que varias fuentes aseguraron que los documentos de la separación “están finalizados, pero aún no han sido entregados”.

La noticia llega después de que Affleck presuntamente compró una mansión “de soltero” por 20.5 millones de dólares en Pacific Palisades, California, justo el 24 de julio, cuando Jennifer cumplió 55 años.

Los allegados de la también actriz, expone el diario, aseveraron que dicha acción por parte del cineasta significó “una puñalada al corazón” de su aún esposa.

JLo y Ben Affleck estarían “esperando” para iniciar el divorcio

Aunque ya no habría la posibilidad de salvar su relación, Jennifer López y Ben Affleck alegadamente no han entregado los papeles en la corte por una razón.

“Finalizaron los papeles del divorcio con ella hace un mes, pero están esperando el momento adecuado para entregarlos”, sentenció un informante cercano al dúo.

“En ese instante, emitirán un comunicado conjunto en el que dirán cuánto se aman y cómo lucharon para que funcionara, pero que no pudieron”, añadió.

“La verdad es que al final no han podido llegar a un acuerdo”, indicó otro ‘insider’. “Lo que tenían antes se ha ido y ambos lo han aceptado”.

‘Bennifer’, como se les conoce, no han sido fotografiados o vistos juntos desde el 30 de marzo. De hecho, han pasado el verano en distintos destinos.

La intérprete de ‘On the floor’ viajó a los Hamptons, donde se ha quedado la mayor parte del tiempo, mientras que el protagonista de ‘Armageddon’ permanece en Los Ángeles.

Incluso celebraron su segundo aniversario de bodas, el 16 de julio, en ciudades diferentes, y ella no publicó en sus redes, como solía hacerlo, un mensaje amoroso para su marido.

PUBLICIDAD

JLo y Ben Affleck intentaron salvar su matrimonio

El 24 de julio, Daily Mail reportó por primera vez que Jennifer López y Ben Affleck estarían preparados para concluir su enlace legal, a dos años de haberse dado el ‘Sí, acepto’.

Sin embargo, antes de rendirse, ellos habrían tratado de evitar la ruptura según una fuente: “Querían darse una última oportunidad antes de dar marcha atrás y volver al principio escribiéndose cartas”.