Lele Pons muestra su apoyo a Guaynaa en medio de polémica por supuesta infidelidad
La 'influencer' venezolana reaccionó con un mensaje en redes sociales donde deja claro que lo sigue apoyando. Guaynaa es señalado de haberle sido infiel con una actriz de cine para adultos.
Guaynaa está en medio de la polémica tras ser señalado de haberle sido infiel con varias mujeres a su esposa Lele Pons, según reportó el paparazzo Jordi Martin.
Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, la mañana de este 3 de agosto la 'influencer' de origen venezolano mostró su total apoyo a su marido con su nuevo proyecto musical.
Lele Pons muestra su apoyo a Guaynaa
El cantane puertorriqueño dejó ver en Instagram que está preparando el video del tema 'Poliamoroso' en colaboración con Dani Flow.
Lele Pons dejó claro que, a pesar de la polémica que los rodea, apoya a su esposo.
"El video musical", es el breve mensaje que escribió en los comentarios.
Además, retomó la publicación en sus historias de Instagram y añadió "Se viene" con emojis de música y fuego.
Las supuestas infidelidades de Guaynaa
El paparazzo Jordi Martin reportó que el cantante le fue infiel a su esposa Lele Pons con Claudia Bavel, una actriz española de cine para adultos.
El fotógrafo mostró capturas de las videollamadas que ambos sostenían, así como fragmentos de pláticas de WhatsApp "subidas de tono".
Además, en el programa 'De Primera Mano', Jordi reveló que otras dos mujeres que dicen fueron amantes del cantante lo contactaron para contarle sus historias.