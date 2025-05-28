Brandon Peniche será papá: el actor ya se había practicado la vasectomía

Video Brandon Peniche se convertirá en papá por tercera vez: así han crecido sus hijos

Brandon Peniche será papá. Este miércoles 28 de mayo, el actor dio a conocer el tercer embarazo de su esposa Kristal Cid, con quien está casado desde 2016.

El protagonista de La Historia de Juana compartió a través de su cuenta de Instagram un par de fotografías junto a su familia. En la primera, dejó ver a sus hijos, Alessia y Bosco, posando con un mameluco blanco, mientras que en la segunda, apareció con su esposa tocando su pancita.

“Con el corazón lleno de amor e ilusión, compartimos la noticia más especial: ¡Esperamos a nuestro bebé #3!”, escribió el hijo de Arturo Peniche.

“Te soñábamos… y ahora entendemos por qué. Necesitabas llegar a esta familia: a completar nuestras locuras, a sumarte a los abrazos caóticos, a reírte con (y de) nosotros, y a ponerle aún más amor (y desorden) a nuestros días…”, continuó.

“Nos sentimos inmensamente agradecidos y bendecidos por esta nueva vida que llega a completar este equipo imperfecto, ruidoso, feliz. Crece el amor, crece la alegría… Mamá, Papá, Alessia y Bosco te estamos esperando con todo nuestro corazón. Tu lugar siempre estuvo aquí”, sentenció.

Así anunciaron Brandon Peniche y Kristal Cid que serían papás. Imagen Brandon Peniche / Instagram

Brandon Peniche ya se había practicado la vasectomía

En agosto de 2023, Brandon Peniche confesó ante la prensa mexicana haberse practicado la vasectomía. Aquella ocasión aseguró que había sido una decisión personal y bajo su “propia voluntad”.

“¿Te gustaría tener más hijos?”, le preguntaron. “Ya no puedo... Hace mucho (me operé). Tengo dos (hijos). Hace año y medio (hice la operación). Las mujeres se llevan una friega, ahora nos toca a nosotros. (Me operé) por mi voluntad, yo sé lo que vive mi mujer, lo que vivió. Es una friega. Nos toca a nosotros”, mencionó a Alan Morales.

Una dolorosa pérdida habría sido la razón

Aunque Brandon Peniche no reveló detalles sobre el método anticonceptivo que se había realizado años atrás, en octubre de ese mismo año, su esposa Kristal Cid reveló que la pérdida de un bebé los había impulsado a tomar la decisión de no tener más familia.

“Nosotros, ahí fue cuando decidimos que definitivamente no estábamos buscando (ser papás) y ya, Brandon se operó”, dijo.

El 4 de octubre de ese mismo año, la presentadora mexicana dio a conocer que su embarazo había llegado por sorpresa y que, pese a que no estaban buscando ser padres de nuevo, la noticia la abrazaron con amor.

"Cuando fuimos al ultrasonido parecía que las cosas iban bien, pero había algo que no le gustaba al doctor, pero dejamos que literal (el embarazo) siguiera su curso natural”, continuó. “Pero a las ocho o nueve semanas, pues no… no se quedó más conmigo”, concluyó.

La vasectomía ¿puede ser reversible?

Aunque no está claro el método que habrían seguido Brandon Peniche y Kristal Cid para convertirse en padres nuevamente, Planned Parenthood señala que la vasectomía es considerada un tipo de método anticonceptivo permanente. Sin embargo, existe la posibilidad de revertirla a través de “una cirugía llamada vasovasostomía”.