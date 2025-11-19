Nace bebé arcoíris de Brandon Peniche: revelan tierna foto y nombre de su hija

Video Brandon Peniche se convertirá en papá por tercera vez: así han crecido sus hijos

Brandon Peniche ya es papá por tercera ocasión. El protagonista de La Historia de Juana anunció en su Instagram la llegada de su hija, fruto de su matrimonio con Kristal Cid, con quien está casado desde 2016.

¿Cómo se llama la hija de Brandon Peniche?

El actor compartió una tierna foto y el nombre de la bebé: Gia. "Bienvenida al mundo, amor mio. Empezar de nuevo nunca se sintió con tanta calma", escribieron en Instagram.

La pareja recordó que la pequeña Gía llegó tras perder un bebé: "Mi bebé arcoíris... llegaste al lugar que siempre fue tuyo. Te prometemos cuidarte siempre, abrazarte fuerte y llenarte de amor cada día.

Ya somos cinco, y contigo todo se siente más bonito, más tierno, más completo.

Brandon Peniche anunció la llegada de su bebé arcoíris. Imagen Brandon Peniche/Instagram

Brandon Peniche y su esposa perdieron un bebé

En octubre de 2023, Kristal Cid reveló ante la prensa mexicana que habían perdido un bebé: "Cuando fuimos al ultrasonido parecía que las cosas iban bien, pero había algo que no le gustaba al doctor, pero dejamos que literal (el embarazo) siguiera su curso natural”, continuó. “Pero a las ocho o nueve semanas, pues no… no se quedó más conmigo”.

Por esta razón, habían decidido no tener más familia: “Nosotros, ahí fue cuando decidimos que definitivamente no estábamos buscando (ser papás) y ya, Brandon se operó”.

¿Cuántos hijos tiene Brandon Peniche?

Brandon Peniche y su esposa tienen tres hijos, Alessia, nacida en 2018, y Bosco, nacido en 2020.

El actor anunció la llegada de su tercera hija en su cuenta de Instagram mostrando un par de fotografías junto a su familia. En la primera, dejó ver a sus hijos, Alessia y Bosco, posando con un mameluco blanco, mientras que en la segunda, apareció con su esposa tocando su pancita.