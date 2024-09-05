Brandon Peniche

Nieto de Arturo Peniche se perfila para galán de telenovelas: ya debutó como actor a sus 3 años

El pequeño Bosco podría seguir los pasos de su padre Brandon Peniche y su famoso abuelo. El niño grabó emotivas escenas de La Historia de Juana, telenovela que podrás disfrutar próximamente en Univision.

Por:Ashbya Meré
Video Nieto de Arturo Peniche es hospitalizado: a sus 3 años fue sometido a una compleja cirugía

La dinastía Peniche sigue demostrando que el talento artístico corre por sus venas. Bosco, el nieto de Arturo Peniche e hijo de Brandon, debutó en las telenovelas con tan solo 3 años.

El pequeño Bosco hizo su primera aparición como actor en la reciente telenovela que su padre protagonizó, La Historia de Juana, la cual podrás disfrutar muy pronto por Univision.

Aunque solo participó en el capítulo final del melodrama, tuvo emotivas escenas junto a su padre y el elenco principal.

Brandon Peniche siguió los pasos de su padre, Arturo Peniche, a los 12 años con pequeñas apariciones en los programas '¿Qué Nos Pasa?' y 'Mujer… Casos de la vida Real'. Sin embargo, Bosco ya tuvo su primera aparición en la televisión.

Sharis Cid abuela del niño, aseveró que su nieto tiene madera de actor.

"Lo amé. Es un actor nato, tenemos nuevo protagonista para largo. Si es que lo trae en la sangre. Desde chiquito sabíamos que iba a ser actor y lo hace rebién y tiene 3 años", externó en redes sociales al verlo en la pantalla.

Kristal Cid, la madre del niño y esposa de Brandon, compartió un video del detrás de cámaras de Bosco en la telenovela.

Brandon Peniche y su hijo Bosco en la telenovela 'La Historia de Juana'.
Brandon Peniche y su hijo Bosco en la telenovela 'La Historia de Juana'.
Imagen Kristal Cid/Instagram

Bosco es hijo de Brandon Peniche y Kristal Cid, y tiene abuelos famosos, Arturo Peniche por parte paterna y del lado materno Sharis Cid.

¿De qué trata La Historia de Juana?

Juana (Camila Valero) y Gabriel (Brandon Peniche), dos seres que parecen no tener nada en común, ni crianza, ni educación, ni estatus social, ni edad… pero que están predestinados el uno para el otro, y aunque en un principio lo nieguen terminarán por reconocerlo.

Juana Guadalupe Bravo es una encantadora, alegre y osada veinteañera, virgen, quién en un consultorio médico, queda embarazada por un proceso de inseminación artificial, por un error. Juana, devota de la morenita, de hecho, tiene un tatuaje en uno de sus brazos, solo piensa en superarse. Es la primera mujer de su familia que va a la Universidad y su meta es clara, graduarse de ingeniería. Saberse embarazada trastoca su vida y tiene que aprender a experimentar la maternidad sin antes haber tenido la experiencia de ser mujer o enamorarse.

Gabriel Rubio, en sus treinta tantos años, es hombre poderoso, quién aparenta tenerlo todo, sin embargo, viene de librar una fuerte batalla con la muerte, debido a un cáncer que casi acaba con su vida. Esta experiencia le hace replantearse su vida y sus metas y se da cuenta que le falta algo que justifique su lucha y que le haga sentir que su vida se prolongará después de su muerte, un hijo.

La Historia de Juana tiene un elenco conformado por Camila Valero, Brandon Peniche, Irina Baeva, Alexis Ayala, Cynthia Klitbo, Grettell Valdez, Fabiola Guajardo, Mario Morán, Moisés Arizmendi, Luis Gatica, Omar Germenos, entre otros.

La Historia de Juana
La Historia de Juana
Imagen TelevisaUnivision
Brandon PenicheArturo PenicheHijos de famososTelenovelasSharis CidNovelasCelebridadesFamosos

