Esposa de Brandon Peniche anuncia la llegada de nuevo miembro a su familia tras perder un bebé

Nieto de Arturo Peniche

En octubre de 2023, Brandon Peniche y su esposa, Kristal Cid, revelaron que año y medio antes perdieron a su tercer hijo.

Tras el doloroso momento que vivieron, ahora la influencer anunció en su cuenta oficial de Instagram la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Fue este 4 de mayo que la hija de Sharis Cid compartió una grabación en la que mostró cómo les dio la noticia a sus hijos y la emoción que sintieron Alessia y Bosco.

“ Y por fin llegó el día!!! Recibimos a la nueva integrante de la familia. Después de varios deseos de cumpleaños y navidades, llegó LUNA a nuestra casa”, escribió como descripción de la grabación, donde se ve a los pequeños con su nueva mascota.

Brandon Peniche y su familia le dan la bienvenida a la nueva integrante de su familia Imagen Instagram Kristal Cid



Los nietos de Arturo Peniche quedaron encantados con la sorpresa y no dejaron de jugar y convivir con la perrita, a quien le dedicaron el emotivo mensaje: “Bienvenida a casa. Te amamos”.

Kristal Cid recibe críticas por no haber adoptado un perro

El posteo de Kristal Cid generó toda clase de opiniones en su hilo de mensajes; mientras algunos la felicitaban por cumplir el sueño de sus hijos, otros la criticaron por presuntamente comprar la mascota en lugar de adoptar.

La esposa de Brandon Peniche Cid respondió con un contundente mensaje: "Gracias por sus comentarios. Luna es exactamente como la queríamos y buscábamos hace tanto tiempo. Es un Crestado chino raza hermosa. Súper cariñosa y apta para familias, también para porque mi es hipo alergénica. Siento mucho que no adopte como espero que los que están escribiendo eso, adopten no solo perros si no todo lo que se pueda adoptar".

Esposa de Brandon Peniche narra cómo perdió a su tercer bebé

Kristal Cid y Brandon Peniche se casaron en 2016; fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijos Alessia y Bosco.

En octubre de 2023, Cid rompió el silencio y detalló que año y medio antes enfrentaron la pérdida de su tercer hijo.

Aseguró que pese a que no fue un bebé planeado, siguieron el embarazo con normalidad.

“La verdad es que fue muy raro. No buscábamos para nada el bebé y de repente, me hice una prueba y resultó que sí, que estaba embarazada. Fue un súper shock para Brandon y para mí porque no lo estábamos buscando. Cuando fuimos al ultrasonido parecía que las cosas iban bien, pero había algo que no le gustaba al doctor, pero dejamos que literal (el embarazo) siguiera su curso natural”, mencionó.

En la octava o novena semana de embarazo, todo se complicó y la esposa de Brandon Peniche perdió al bebé, fue ahí que la pareja decidió ya no tener más hijos y el actor se sometió a la vasectomía.

“Nosotros, ahí fue cuando decidimos que definitivamente no estábamos buscando y ya, Brandon (Peniche) se operó”, sentenció.